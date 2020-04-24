Современный дата-центр и его особенности

12:29

Ни одна крупная ИТ-компания не может существовать без дата-центра

Он представляет собой отдельное помещение со всем необходимым оборудованием, поддержанием определенного климата, контролем подачи электричества и прочими опциями. Для компании, которая занимается разработкой ПО, предоставлением облачных сервисов, хранением персональных данных пользователей, дата-центр с высоким уровнем обслуживания – это неотъемлемая часть любых процессов, от качества протекания которых зависит конечный результат. Например, интернет-магазин, сервис, приложение, да и обычный сайт не могут работать в условиях высокой нагрузки, если услуга не предоставляется надежным провайдером.

Почему так важно, чтобы дата-центры соответствовали всем нормативам?

В некоторых случаях это критически важно:

- если сервис растет, и его постоянно атакуют хакеры;

- если важно, чтобы потребители имели доступ к сервису 24 часа в сутки;

- когда стоит вопрос о том, чтобы правильно и своевременно проводилось резервное копирование и так далее.

Во всех выше перечисленных ситуациях компания-заказчик может не опасаться сбоев, фишинговых и прочих атак. Например, компания deac.eu, являющаяся надежным провайдером услуг в области хранения и защиты данных, соответствует всем требованиям и техническим характеристикам, которые должны соблюдаться в дата-центрах. При этом перечень важных пунктов довольно внушительный:

В центрах, где размещается оборудование, важно видеонаблюдение. Это продиктовано тем, что очень большое количество средних и крупных компаний, которые постоянно собирают пользовательские данные (будь то интернет-магазины или онлайн-сервисы) поручаются за сохранность информации конечных пользователей. И если нет возможности содержать собственные сервера в огромном количестве, обращаются в специальные дата-центры. Конечно, провайдеры в свою очередь обязаны сделать все возможное для защиты клиентской информации.

Не допускается размещение оборудования в помещениях с несоответствующей влажностью, температурными показателями, с нарушением нормативов пожарной безопасности и вентиляции.

Должно быть гарантировано бесперебойное электроснабжение. В противном случае сервера «лягут», а это скажется сразу на работе всех сервисов и сайтов, которые хранят информацию на оборудовании дата-центра.

Помимо всего вышеперечисленного, важно, чтобы подрядчик, который предоставляет услугу дата-центра гарантировал высокую скоростью передачи данных. Ведь от этого зависит оперативность ответа клиентских сайтов и сервисов на запросы пользователей, их надежность и бесперебойная работа.