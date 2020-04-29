Холодильно-отопительные установки для транспорта от официального дилера

17:22

Использование климатического оборудования на транспортных средствах актуально для коммерческих организаций, крупных предприятий, частных предпринимателей

В сфере продажи и установки отопительного, холодильного оборудования, кондиционеров активно работает компания "Автоспутник", основанная свыше двадцати лет назад. Стартовала деятельность фирмы с ремонта радиаторов. Но постепенно сфера расширилась, и компания сконцентрировала внимание на холодильно-отопительной отрасли.

Современная станция технического обслуживания в Санкт-Петербурге оборудована профессиональной аппаратурой. В мастерских выполняется квалифицированный ремонт кондиционеров, рефрижераторных установок, радиаторов, отопительных систем. Компания работает на своей территории, но предусмотрен и выезд по адресу заказчика. "Автоспутник" продает новое климатическое оборудование для транспортных средств и исправляет дефекты старого.

Холодильно-отопительная техника: предложения от поставщика

Фирма работает исключительно с проверенными производителями, известными брендами, среди которых Zanotti, Eberspacher, Webasto, Nissens, относится к их официальным представителям. Узнав контакты компании "Автоспутник", вы сможете заказать:

автомобильные рефрижераторы;

промышленные мотоблоки и сплит-системы;

чиллеры и мультикомпрессорные агрегаты;

кондиционеры;

жидкостные, воздушные отопители.

Холодильно-отопительное оборудование для транспортных средств от официального дилера — решение коммерческих задач представителей разных отраслей бизнеса.

Подробнее об услугах

Квалифицированные специалисты решают спектр задач, связанных с исправлением дефектов оборудования на транспорте. В перечень услуг входит ремонт рефрижераторных установок, холодильного оборудования, отопителей и радиаторов. Профессионалы выполняют заправку и диагностику, антибактериальную обработку автомобильных кондиционеров. Компания ориентирована на изготовление радиаторов, установку рефрижераторов и другие услуги в сфере холодильно-отопительной деятельности на транспорте.

Дополнительное направление работы связано со сваркой в аргоне. Эксперты производят топливные баки, занимаются сваркой герметичных швов под высоким давлением. Можно ознакомиться с полным спектром услуг на официальном сайте, уточнить расценки, проконсультироваться с менеджерами.