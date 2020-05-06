Стоит ли покупать консоль PS4: плюсы и минусы

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Ежегодно разработчики компьютерных игр радуют геймеров все более впечатляющей графикой

Часто пользователи не знают, что выбрать, приобрести новую видеокарту для своего старенького компьютера или купить консоль. Конечно, каждое из этих устройств имеет как свои плюсы, так и минусы. Сегодня речь пойдет, о консолях Sony Playstation 4.

На рынке можно встретить две версии – Pro и Slim. Slim-версия более компактная и отличается более тихим режимом работы. Playstation 4 Pro значительно отличается от Slim. Она почти вдвое больше первой, имеет более мощный процессор и усовершенствованную видеокарту. Вот почему некоторые игры на консоли версии Pro имеют более реалистичную графику. Кроме того, на ней можно запускать игры с разрешением 4К.

Также аксессуары для Playstation 4 весьма разнообразны и помогают получить настоящие удовольствие от игры. Версия Pro стоит несколько дороже, чем Slim.

Основные преимущества консолей Sony:

- возможность смотреть кино в качестве Blu-ray;

- широкая линейка эксклюзивных игр;

- в отличии от ПК, нет необходимости в замене комплектующих;

- можно заменить стандартных жесткий диск;

- возможность загружать мультимедиа файлы для игры в социальные сети, в том числе на съемный носитель;

- усовершенствованный геймпад с необычными опциями;

- широкая линейка аксессуаров.

Недостатки:

- высокая цена на игры, в отличии от игр для ПК;

- быстро разряжается геймпад;

- нет возможности установки дополнительного софта;

- подходят только фирменные аксессуары Sony;

- платная подписка для игр в сети.

Таким образом, выбор во многом зависит от целей. Так, например, покупка нового персонального игрового компьютера обойдется в разы дороже, чем консоль. Его можно использовать в том числе для обучения и работы.

Но сыграть в эксклюзивные игры уже не получится. Когда есть консоль, нет необходимости думать об апгрейде железа, в то время как самый мощный компьютер через три года перестанет поддерживать новенькие игры.

Если вам компьютер нужен исключительно для игр, рекомендуется отдать предпочтении консоле. Здесь можно найти огромную игровую библиотеку, даже на старых версиях второго и третьего поколения, каждый сможет найти что-то по вкусу. Если же, вам ежедневно приходится работать на компьютере, где требуется большая производительность, например видеомонтаж, наверняка, вам больше подойдет персональный компьютер.