Как производят детали из пластика

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При массовом производстве используется метод литья пластиковых изделий

Сегодня пластиковые изделия производят двумя способами, которые имеют свои отличительные особенности, положительные и отрицательные стороны. Для каждого проекта в индивидуальном порядке подбирается способ производства.

Литье пластмассовых деталей под давлением

Метод литья пластиковых изделий используется при массовом производстве. Этот способ позволяет изготавливать изделия любой формы и сложности, при этом себестоимость продукции и затраты труда будет минимальными. Автоматизированный способ производства позволяет получать высококачественную продукцию и избегать браков.

Для литья пластмассовых изделий под давлением используется пресс-форма которая изготавливается предварительно. Она представляет собой сложный и многокомпонентный механизм их высокопрочной стали.

Преимущества способа:

- минимальная себестоимость;

- большая производительность;

- высокое качество изделий;

- возможность производить изделия любой формы.

Однако, литье под давлением имеет и ряд отрицательных сторон. При таком способе не производят маленькие партии товаров, поскольку производство начинается от 500 штук. К тому же, сам процесс производства отличается дорогим подготовительным этапом.

Способ производства деталей из пластика фрезеровка и точение

Для производства изделий из пластика с помощью фрезеровки и точения используется листовой или стержневой пластик, который обтачивается на токарных или фрезерных центрах. Такой способ используется для производства небольших партий изделий.

Одним из главных преимуществ такого способа является быстрый и бюджетный старт выпуска.

Минусы способа:

- большая себестоимость продукции;

- конструкции из пластика с простой геометрией.

Где заказать пластиковую продукцию

Купить готовую партию пластиковых изделий можно в Китае, однако выгоднее заказывать производство в РФ. Только здесь можно заказать разработку конструкции изделий по типовому или специальному проекту.

В рамках выпуска изделий из пластика под заказ производится проектирование конструкции и создание 3D модели изделия. Специально подбирается материал в каждом конкретном случае. Перед запуском массового производства партии с заказчиком согласовывается прототип изделия, и только после его одобрения начинается изготовление всей партии.

Одним из лидеров рынка производства пластиковых изделий является компания МПИ. Она занимается производством изделий любой сложности. Здесь также можно заказать изготовление пластиковых изделий под ключ.