Популярная платформа для создания интернет магазина

13:04

Попытка запустить процесс от начала и до конца самостоятельно не всегда успешна

Лучшая платформа для создания интернет-магазина

Интернет-магазин, несмотря на большую конкуренцию, является одним из наиболее простых и прибыльных видов бизнеса. В отличие от стационарного маркета, развитие торговой площадки в сети не требует большого штата сотрудников, аренды больших площадей под торговлю и хранение продукции. Лучшая платформа для создания интернет-магазина – какая она и на что обращать внимание при выборе, обсудим далее. Заказать сайт в Алматы можете у компании ABC Almaty.

Варианты создания интернет-магазина с нуля

Рынок веб-разработок сегодня предоставляет огромное количество платформ, заточенных на создание и развитие онлайн-магазинов. Есть платные и бесплатные сервисы, адаптированные под различные устройства, мультиязычные, кросс-браузерные и пр.

Подобные сервисы можно условно классифицировать по двум категориям:

Специализированные платформы, разработанные для создания и наполнения интернет-магазинов – конструкторы, плагины, системы управления контентом;

Платформы для веб-сайтов с опцией витрины – некоторые CMS коробочного типа, конструкторы сайтов.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, как и ресурсы, входящие в ту или иную группу. Будущий владелец онлайн-маркета должен провести тщательный сравнительный анализ на основе конкретных ожиданий и требований к системе. Необходим также оценивать сайт, на возможность дальнейшего обслуживания сайта.

Стоит учитывать также планируемый бюджет, который может быть потрачен именно на запуск торговой площадки, маркетинговую стратегию и методы продвижения ресурса в поисковиках. В некоторых случаях стоит использовать бесплатный движок или конструктор, а свободные средства направить на рекламу, и наоборот.

Что следует знать при выборе платформы

Корректная оценка разноплановых сервисов для разработки интернет-магазина включает в себя ряд важных критериев. Кроме желания, чтобы все работало как часы, привлекательно выглядело, и было удобным для покупателя в плане заказа/оплаты/доставки, надо продумать и технические нюансы.

Протестируйте:

Техническую поддержку платформы;

Количество и качество встроенных шаблонов;

Функциональность – возможность использования своего доменного имени, включения собственных правок и модулей, наличие визуального редактора, методы оплаты и пр.;

Интеграцию с полезными сервисами: «Яндекс.Маркет», 1С, социальные сети, метрики и другие;

Возможности SEO-продвижения.

Также уточните, предоставляется ли бесплатный тестовый период, стоимость в месяц, возможность вывода ресурса на свой хостинг. Все обозначенные параметры напрямую влияют на качество и работоспособность будущего магазина, посему не стоит их игнорировать. Таким образом, лучшая платформа для создания интернет-магазина та, которая подходит под ваши запросы.

ТОП-3 платформы для запуска интернет-магазина

Если вы обладаете базовыми навыками программирования, верстки и дизайна, то с помощью подходящего инструмента можно легко и быстро создать интернет-магазин. Наиболее востребованными платформами для создания интернет-магазина в Республике Казахстан считаются CMS WordPress с плагином WooCommerce и конструкторы — InSales и Umi.

Каждый из этих сервисов обладает хорошим функционалом для запуска онлайн-магазина, широким выбором шаблонов и расширений, возможностями конфигурации под конкретный продукт. К тому же, привлекает доступная стоимость плагинов и опций, которые помогут эффективно развить маркет в кратчайшие сроки.

Однако, попытка запустить процесс от начала и до конца самостоятельно не всегда успешна. Целесообразно заручиться поддержкой профессиональной веб-студии ABC Design в Астане, которая выполнит работу под ключ, а сэкономленное время лучше потратить на генерацию идей по продвижению.