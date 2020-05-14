Павел Ливинский провел открытый урок для российских школьников

23:41

Павел Ливинский, глава компании «Россети», провел открытый урок под названием «Зарядись!»

Он встретился со школьниками сразу из нескольких российских городов. С помощью телемоста в живом режиме смогли пообщаться ученики из поселка Иноземцево и четырех городов: Москвы (где проходила встреча), Санкт-Петербурга, Омска и Избербаша. Видеотрансляцию в прямом эфире организовал портал «ПроеКТОриЯ». Разговор с подрастающим поколением был посвящен профессиям в области энергетики. Павел Анатольевич рассказал школьникам о:

● том, как в самых удаленных уголках России увеличить надежность электроснабжения;

● том, какие перспективы откроются в результате внедрения Smart Grid, а также цифровых технологий;

● возможностях, которые открывает электроэнергетика для научного развития.

Также Павел Анатольевич Ливинский поведал о том, как от момента генерации до попадания в квартиры напряжение с 500 киловольт опускается до 220 вольт и о многом другом.

Помогал Павлу Ливинскому Никита Просветов — старший мастер участка. Он продемонстрировал спецкостюм, в котором обычно работает сотрудник бригады компании «Россети». И рассказал о современных технологиях, помогающих энергетикам, это:

● очки дополненной реальности;

● умные часы;

● планшет для оперативного выполнения заданий;

● каска со встроенной камерой, фонарями и сигнальной кнопкой для экстренных сообщений, а также системой мониторинга состояния сотрудника.

Дети во время открытого урока участвовали в викторине. Все вопросы, конечно же, были посвящены энергетической отрасли.

Карьера энергетика Павла Ливинского

Павел Анатольевич Ливинский возглавил «Россети» в 2017 году. До этого занимал руководящие посты в таких компаниях, как: «Сургутэнергогаз», МГЭК, МОЭСК, ОЭК, а также был руководителем ДепТЭХа города Москвы. Жителям столицы Павел Ливинский запомнился теми переменами, которые он осуществил в городе. В московских уличных фонарях старые лампы заменили на энергосберегающие. Часть светильников также изменились стилистически. К работам были привлечены дизайнеры, которые, изучив архивные документы, воссоздали внешний облик фонарей 30-50-х годов прошлого столетия. На одной из пресс-конференций Павел Ливинский отметил, что процесс воссоздания исторических светильников был непростым. В него вовлекли множество людей, в том числе специалистов из музея «Огни Москвы» — в частности благодаря этому проект удалось успешно реализовать.

«Россети»: «Цифровая трансформация 2030»

Группа компаний «Россети» занимается передачей и распределением электроэнергии на территории Российской Федерации. Один из главных проектов «Россетей» называется концепция «Цифровая трансформация 2030». Его реализация должна повлиять на качество и надежность энергоснабжения потребителей, существенно снизить операционные затраты, предоставить новые сервисы и услуги. К тому же проект нацелен на техническое усовершенствование оборудования. В планах проекта выстроить такую систему, которая позволит проверять состояние оборудования удаленно, равно как и дистанционно проводить некоторые виды восстановительных работ. Сейчас в рамках концепции, инициированной Павлом Анатольевичем Ливинским, в различных регионах страны выполняется замена старого оборудования на новое.