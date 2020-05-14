Как повысить уникальность текста

23:47

Уникальность текста – обязательное требование, предъявляемое ко всем, кто занимается написание текстов

Копирайтеры, студенты, профессора, журналисты – все проверяют свои работы на плагиат и уникальность.

Что такое уникальность

Уникальность (оригинальность) – это показатель, который определяет, насколько автор самостоятельно писал текст. Чем меньше уникальность, тем больше процент плагиата. В таком случае автор при написании работы использовал не свои мысли и конструкции предложений, а заимствовал у чужих работ. Чем выше уникальность текста, тем ценнее и качественнее работы. Наиболее оптимальной уникальностью считается процентный показатель от 85 до 100.

Почему оригинальность низкая

При написании большинства работ за основу авторы берут несколько источников и похожих работ по данной теме. Но, если при написании работы, не менять структуру источников, не заменять слова синонимами и оставлять изначальные конструкции предложений, то уникальность будет на низком уровне.

В данном случае низкая оригинальность объясняется тем, что не была проведена глубокая работа над источниками, и не был составлен оригинальный план статьи. Такая работа называется рерайтом, то есть простым переписыванием источников. Чтобы повысить уникальность текста в такой ситуации необходимо:

- Составить оригинальный план текста;

- Переконструировать свою работу (использовать синонимы, менять конструкции предложений);

- Добавить личные мысли и рассуждения по рассматриваемой теме.

Способы повышения оригинальности текста

Если при проверке на программах антиплагиата низкий процент уникальности, то повысить оригинальность работы можно несколькими способами:

- Удалить часто повторяющиеся слова. Часто повторяющиеся слова влияют и на тавтологию и на уникальность. Такие слова необходимо заменять на близкие по значению или же изменить часть речи. А чтобы найти такие слова было проще, можно провести SEO-анализ текста, где в количественном и процентном соотношении будут показаны наиболее употребляемые слова. Практически все современные платформы антиплагиата предлагают возможность SEO-анализа.\

- Применение списков. Если в используемом источнике текст идет сплошным полотном, то некоторые моменты можно переделать на нумерованные и маркированные списки.

- Преобразование текста в таблицу. Такой прием подойдет техническим текстам, когда характеристики проще и удобнее указывать в таблице.

- Добавление объема. В данном случае необходимо добавить к используемому источнику свои мысли и предложения-рассуждения, замечания, сноски либо расширить уже имеющиеся предложения однокоренными словами и пр.

- Методика шингла. Данный метод эффективен, но направлен на обман алгоритма программы. Необходимо между каждыми словами, которые выделены как плагиат вставлять дополнительные слова близкие по смыслу.

