]]>
]]>
Главная Наука и техника

Бензопилы Штиль и особенности их покупки у нового дилера

23:52 14.05.2020

Бензопилы STIHL являются лидерами по качеству и количеству продаваемой продукции в России 

Бензопилы являются необходимыми инструментами при проведении работ на садовых, дачных и придомовых участках. Благодаря немецкому качеству и надежности конструкции бензопилы Штиль позволяют работать с материалами любой прочности.

Цепи бензопил Штиль имеют особую конструкцию, позволяющую качественно и без лишних усилий производить обработку звеньев. Бензопилы производителя выполняются из современных прочных материалов, имеют отрегулированный баланс веса. Центр управления и эргономичные рукоятки позволяют оптимально контролировать процесс реза и обработки.

Магазин дилера бензопил Штиль находится в Москве по адресу: ул. Павловская, д. 27/29 (в пешей доступности от м. Тульская). Специалисты компании проводят консультации по продукции как непосредственно в магазине, так и по телефону. Оформление заказа можно осуществить на официальном сайте или по телефону, обсудив детали заказа с оператором.

Доставка заказа

После оформления покупки предоставляется возможность самовывоза и доставки по Москве и области. Покупатель сам выбирает удобную дату и время доставки при оформлении заказа на сайте или по телефону. Бесплатная доставка осуществляется при общей стоимость заказа более 8 000 руб. При сумме заказа менее 8 000 руб., стоимость доставки – 300 руб. Стоимость доставки за пределы МКАД рассчитывается исходя из удаления от МКАД.

Окончательное время и место доставки заказа согласовывается с покупателем непосредственно перед выездом доставщика. Товары доставляются в производственной упаковке. Покупатель должен проверить целостность, качество, комплектацию и рабочее состояние товара. После проверки заказа осуществляется выписка гарантийного талона и оплата заказа.

Оплата

Оплата покупки бензопилы Штиль возможна несколькими способами:

- Наличный расчет. Оплата наличными можно осуществить курьеру непосредственно после получения доставки.
- Банковская карта. Оплатить банковской картой заказ можно после его оформления в интернете.
- Безналичная оплата производится после выставления счета за заказ. Такой способ оплаты возможен после заключения между компаниями договора на поставку.
- Касса и терминалы.

Гарантия на товары

Дилер Штиль и производитель предлагают удвоенные гарантии на весь ассортимент товара. Для этого необходимо в течение месяца после покупки зарегистрировать товар по горячей линии Штиль или при покупке в магазине. Преимущества новой гарантийной программы:

- Увеличенный срок гарантии на товары до двух лет;
- Информация о зарегистрированном товаре и сроке гарантии сохраняется в системе;
- Возможность запросить дубликат гарантии на электронную почту.

Темы: Наука и техника
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации