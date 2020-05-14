Бензопилы Штиль и особенности их покупки у нового дилера

23:52

Бензопилы STIHL являются лидерами по качеству и количеству продаваемой продукции в России

Бензопилы являются необходимыми инструментами при проведении работ на садовых, дачных и придомовых участках. Благодаря немецкому качеству и надежности конструкции бензопилы Штиль позволяют работать с материалами любой прочности.

Цепи бензопил Штиль имеют особую конструкцию, позволяющую качественно и без лишних усилий производить обработку звеньев. Бензопилы производителя выполняются из современных прочных материалов, имеют отрегулированный баланс веса. Центр управления и эргономичные рукоятки позволяют оптимально контролировать процесс реза и обработки.

Магазин дилера бензопил Штиль находится в Москве по адресу: ул. Павловская, д. 27/29 (в пешей доступности от м. Тульская). Специалисты компании проводят консультации по продукции как непосредственно в магазине, так и по телефону. Оформление заказа можно осуществить на официальном сайте или по телефону, обсудив детали заказа с оператором.

Доставка заказа

После оформления покупки предоставляется возможность самовывоза и доставки по Москве и области. Покупатель сам выбирает удобную дату и время доставки при оформлении заказа на сайте или по телефону. Бесплатная доставка осуществляется при общей стоимость заказа более 8 000 руб. При сумме заказа менее 8 000 руб., стоимость доставки – 300 руб. Стоимость доставки за пределы МКАД рассчитывается исходя из удаления от МКАД.

Окончательное время и место доставки заказа согласовывается с покупателем непосредственно перед выездом доставщика. Товары доставляются в производственной упаковке. Покупатель должен проверить целостность, качество, комплектацию и рабочее состояние товара. После проверки заказа осуществляется выписка гарантийного талона и оплата заказа.

Оплата

Оплата покупки бензопилы Штиль возможна несколькими способами:

- Наличный расчет. Оплата наличными можно осуществить курьеру непосредственно после получения доставки.

- Банковская карта. Оплатить банковской картой заказ можно после его оформления в интернете.

- Безналичная оплата производится после выставления счета за заказ. Такой способ оплаты возможен после заключения между компаниями договора на поставку.

- Касса и терминалы.

Гарантия на товары

Дилер Штиль и производитель предлагают удвоенные гарантии на весь ассортимент товара. Для этого необходимо в течение месяца после покупки зарегистрировать товар по горячей линии Штиль или при покупке в магазине. Преимущества новой гарантийной программы:

- Увеличенный срок гарантии на товары до двух лет;

- Информация о зарегистрированном товаре и сроке гарантии сохраняется в системе;

- Возможность запросить дубликат гарантии на электронную почту.