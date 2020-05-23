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Для качественной черновой и чистовой обработки металла и изделий из него чаще всего используется болгарка

Это надежный и маневренный инструмент, который в руках опытного мастера работает безотказно. Но для того, чтобы качество обработки изделия было на высоком уровне важно не только выбрать правильный инструмент, но и позаботится о наличии запаса отрезных дисков.

Абразивные отрезные круги

Отрезные круги используются для резки арматуры, металлических деталей, производства заготовок с применением болгарки или угловой шлифовальной машины (УШМ).

Абразивная резка – эффективный и доступный по стоимости метод обработки различных поверхностей. Широкое использование кругов обусловлено следующими характеристиками:

- Доступная цена, любой производитель абразивных отрезных кругов заинтересован в том, чтобы приобретали именно его продукцию, поэтому стоимость изделий является доступной.

- Высокие показатели производительности.

- Износоустойчивость.

- Простота эксплуатации и способность обеспечивать выполнение точного разреза.

Вариативность типоразмеров кругов позволяет подобрать оптимальный вариант, необходимый для выполнения определенного вида работ. Эксплуатация инструмента практически не требует специальной подготовки. Для обеспечения качественной и безопасной работы нужны элементарные навыки и знания.

Классификация абразивных кругов

Отрезные круги, предназначенные для обработки металла, изготавливаются из абразивного материала, который фиксируется армированной сеткой. Благодаря такой технологии производства удается минимизировать риск повреждения диска в ходе выполнения резки. Даже если круг в процессе эксплуатации лопается, его осколки не разлетаются по сторонам.

Отрезные абразивные круги можно классифицировать по диаметру. Этот показатель варьируется в диапазоне от 115 до 230 мм. Толщина круга также может быть различной – от 1 до 3 мм. Чем толще металл, который нужно резать, тем больше должна быть толщина круга. Соблюдение этого правила позволяет снижать риск стирания абразива. Дисками толщиной 1-3 мм можно резать арматуру, профильные трубы, листовой металл.

Существует еще один вид отрезных дисков, которые могут использоваться для порезки камня. Как правило, они маркируются зеленым цветом. Используя такие круги можно резать брусчатку, кирпич, изделия из бетона и камня. Оптимальная толщина диска для камня – 3 мм. В сравнение с алмазными дисками абразивные аналоги более корректно справляются с функциональными обязанностями. Хотя алмазный диск стирается медленнее.

Существует еще один вид абразивных кругов, которые используются для зачистки. Такие изделия применяются для следующих видов работ:

- Обработка сварочных швов.

- Удаление неровностей с металлических или бетонных поверхностей.

- Шлифовка изделий, изготовленных из стали, чугуна, цветного металла.

Для выполнения таких работ используются круги толщиной не менее 6 мм. Как правило, такие диски дополнительно оснащаются металлической втулкой с рифленой или шероховатой поверхностью. Благодаря этому удается в процессе работы снижать температуру металла в процессе его обработки.

Еще один вид кругов – полировальные. Они используются для чистовой обработки изделий. Характерной особенностью таких дисков является то, что для их производства применяется мелкий абразив. Также для полировки могут использоваться войлочные, матерчатые и губчатые диски. Круги этого вида применяются для шлифовки кромки изделий, обработки торцов и прочее.

Как выбрать отрезной круг?

Выбирая круг нужно принимать во внимание следующие аспекты:

- Показатель мощности болгарки или УШМ.

- Тип и фактура материалов, подлежащих обработке.

- Диаметр диска.

Еще один показатель – стоимость. Цена изделия зачастую зависит от громкости имени производителя. На рынке представлена широким ассортиментным перечнем продукция известных отечественных и зарубежных брендов. Выбор достаточно широк и многообразен. Но, практика показывает: не стоит переплачивать за наименование бренда. По доступной цене круги отрезные оптом от производителя можно найти, обратившись в одну из отечественных компаний. Только так можно действительно сэкономить и приобрести достойную продукцию, качество которой соответствует российским ГОСТам. При оформлении оптового заказа клиентам гарантированы скидки.