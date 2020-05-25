Фронтальный погрузчик Boulder WL56

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Наиболее выгодно эти погрузчики вырабатывают ресурс на тяжелых работах

Что такое фронтальный погрузчик WL 56G2?

Фронтальный погрузчик WL 56G2 – это многофункциональный, мощный, большой одноковшовый погрузчик. Он относится к типу крупной спецтехники, применяемой для проведения большого спектра работ, включающих в себя погрузку, транспортировку и разгрузку сыпучих и кусковых материалов. В случаях, когда погрузчик такого типа оборудован дополнительными сменными насадками, например, буром или гидравлическим молотом, его функционал существенно расширяется.

Конструктивно фронтальный погрузчик включает в себя машину на колесной основе, с кабиной, капотом, двигателем на сгораемом топливе, расположенную спереди стрелу и закрепленный на ней ковш. Из-за такого исполнения техника и получила название «фронтальной».

Сфера применения фронтального погрузчика WL 56G2

Ни одна машина из рода спецтехники не задействована так сильно и широко в таком богатстве сфер, как фронтальные ковшовые погрузчики. Конечно, основной их областью преимущественно является строительная сфера, где они в полной красе демонстрируют свои способности к земляным и перегрузочным работам. Крупный и мощный WL 56G2 – это особенно крупная машина, поднимающая без напряжения целых пять тонн, и наиболее оптимально он показывает себя в сфере, где его выносливость востребована более всего – в карьерах. Гранит, щебень, сера, уголь – все кусковые или сыпучие материалы, какие только может предложить земля, ему по ковшу.

Конечно, популярны машины этой модели и на простых земляных работах, в сельском хозяйстве, в складах и логистических узлах. Однако наиболее выгодно эти погрузчики вырабатывают ресурс на тяжелых работах. Подбирая погрузчик под свою область, обращайте внимание на его характеристики.

Характеристики фронтального погрузчика WL 56G2

Эта модель фронтального погрузчика оснащена всеми, присущими классическим машинам Болдер, функциями:

- ортопедическим креслом;

- обзорным люком и широким остеклением;

- вентилятором и печкой в кабине;

- предпусковым подогревом двигателя;

- предпусковой жидкостный подогреватель;

- автоматическая коробка передач;

- двойная система тормозов (дисковые и пневматика).

Высота разгрузки составляет внушительные 4,15 метра. Вкупе с большой вместительностью ковша (3 кубических метра для стандартного и 4,5 для снежно-угольного) и грузоподъемностью (5000 кг и 5,500 на рывке), машина может за считаные минуты перегрузить в самосвал огромную груду сыпучего материала. Устойчивость и надежность с крепкой опорой дает не только удачная конструкция, хорошо распределяющая нагрузку, но и вес самой техники – 17,100 кг.

О Болдер

Компания BOULDER посвятила несколько лет бережному переносу и адаптации лучших мировых технологий в сфере строительства спецтехники на производство в России. Именно благодаря этому качество нашей техники сравнимо с зарубежными марками, а цена остается низкой – ведь мы производим наши фронтальные погрузчики в России, сохраняя цены на 30% ниже, чем у иностранных конкурентов за счет отсутствия таможенных сборов и логистических наценок. Хорошими отзывами клиенты отмечают доступность запчастей, чрезвычайно выгодные условия лизинга, широкую сеть дилеров по стране и постоянную техническую и сервисную поддержку.Чтобы купить фронтальный погрузчик переходите на наш официальный сайт!