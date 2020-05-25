Ученый и путешественник Дмитрий Смычковский рассказал о преимуществах использования технологий виртуальной реальности в образовании

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Сегодня использование виртуальной реальности открывает невиданные возможности

В этом убежден ученый, фотограф и путешественник Дмитрий Смычковский. Вопреки многочисленным мифам виртуальная реальность – это не только компьютерные игры, затягивающие современную молодежь, но и многогранный интересный инструмент для обучения и познания мира. Сегодня Дмитрий Смычковский занят подготовкой выставки, посвященной путешествию на плато Путорана. Обширный фото- и видеоматериал будет представлен в том числе и с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

Плато Путорана – удивительное место на северо-западе Сибири, в сердце которого возможно попасть исключительно на вертолете. Даже среди заядлых путешественников не так много тех, кто покорил эти края. Именно этот факт натолкнул Дмитрия Смычковского на мысль создать для гостей выставки максимальный эффект присутствия, чтобы каждый мог ощутить себя среди этих неприступных гор.

Как отметил Дмитрий Смычковский на своем официальном сайте, технологии виртуальной реальности давно используются в музейном деле. Они позволяют любому пользователю гаджетов перенестись в самые знаменитые музеи мира – от Лувра до галереи Уффици, а гостям музеев – оказаться «внутри» картин и других произведений искусства с помощью специальных шлемов или очков.

Но возможности технологии виртуальной реальности (VR) значительно шире, и сегодня они становятся особенно востребованными в образовании.

Невозможно спорить с тем, что современное молодое поколение – дети XXI века, и гаджеты, интернет, цифровые технологии – неотъемлемая часть их жизни. Чтобы оторвать детей от ярких компьютерных игр и интернета, зачастую нужно нечто большее, чем простые учебники, уверен Дмитрий Смычковский.

Более того, использование технологии виртуальной реальности в образовании позволяет взглянуть на многие вещи значительно шире. Они дают нынешним школьникам и студентам возможность почувствовать себя в центре событий, будь то путешествие в другую страну или познание свойств материи. Это привлекательное для молодежи свойство VR использовал в своей выставке и Дмитрий Смычковский.

Фото: Дмитрий Смычковский

На данном этапе развития технологии, ее использование может выглядеть следующим образом: ученик надевает VR-очки и оказывается в новом трехмерном пространстве, где его движения совпадают с движениями его компьютерного аватара. А происходящее вокруг выглядит настолько объемным и фактурным, словно это реальный мир. Так Дмитрий Смычковский планирует перенести гостей своей выставки на плато Путорана. Еще один вариант использования технологии – дополненная реальность, где с помощью экрана компьютера или телефона перед классом на фоне привычных вещей возникают 3D модели динозавров, атомов или любой другой изучаемой единицы.

Наглядность, вовлеченность и возможность максимально сфокусировать внимание учеников на предмете – вот сильные стороны применения VR в образовании! По мнению Дмитрия Смычковского, сейчас – то время, когда определяется вектор развития всей образовательной системы, как в России, так и в мире. И иммерсивное образование – то направление, которое с большой вероятностью станет приоритетным.

Помимо захватывающей детализации и достоверности, которая с легкостью вовлекает ребенка в образовательный процесс, технологии виртуальной реальности решают вопрос с дистанционным обучением, которое в последние месяцы стало настоящим камнем преткновения. Применение VR позволяет собрать «класс» учеников, которые находятся в разных уголках города и даже планеты. При определенном уровне развития технологии участники образовательного процесса смогут не только получать необходимый материал, но и коммуницировать между собой и с педагогом, как если бы они все находились в одном помещении. «Весь «класс» целиком можно перенести и в новые неизведанные места, будь то сердце Сибири или Париж» – говорит Дмитрий Смычковский.

Есть у технологий VR и еще одно неоспоримое преимущество – безопасность. Возможность увидеть в мельчайших деталях любую химическую реакцию и физический процесс или управлять космическим аппаратом без каких-либо рисков – в работе с детьми это важное преимущество.

«Когда мы путешествовали по плато Путорана – это требовало хорошей физической подготовки и в ряде случаев было довольно рискованно – говорит Дмитрий Смычковский – скажем, ребенка младше 12-15 лет я бы в это путешествие не взял. А использование VR-технологии в создании выставки позволит мне показать красоту этого невероятного края даже самым маленьким гостям, которым так важно привить любовь и уважение к природе».

Также согласно исследованиям компании VRAr lab, использование VR в образовательном процессе значительно повышает и усвоение материала учениками. В том числе, и потому что доносит информацию через разные каналы восприятия в комфортной для ученика среде.

Разумеется, при таком огромном количестве плюсов использования технологии VR в образовании, есть у нее и минусы. И самый значительный из них – стоимость. Полноценное использование технологии виртуальной или дополненной реальности требует значительных трат на приобретение оборудования – VR-шлемов и очков, а также на разработку соответствующего ПО и контента. Как отмечает Дмитрий Смычковский, рассказывая о подготовке к выставке, для создания полноценного мира виртуальной реальности недостаточно загнать фотографии на большой экран – качественный образовательный контент требует высококвалифицированных IT-специалистов, 3D дизайнеров и так далее. Все это превращает тему VR в образовании в неоднозначную и многогранную.

Тем не менее элементы технологий вводятся практически повсеместно. «С большой вероятностью можно предположить, что внедрение VR в образовании – лишь дело времени» – резюмирует Дмитрий Смычковский.