Насколько неэтично студенту пользоваться помощью во время сессии

09:20

Сессия - это всегда стресс-фактор

Современный студент обязан научиться расставлять приоритеты, иначе он просто не сможет закончить учебу. Ведь ВУЗ, зачастую, даже место в общежитии не может гарантировать. Значительная часть студентов просто вынуждена учиться заочно или каким-то другим образом совмещать работу с обучением.

Одновременно с этим чиновники от образования все чаще говорят о том, что студентам необходимо правильно расставлять приоритеты. Но, как это чаще всего бывает, забывают сообщить о том как именно это сделать.

О важности правильной расстановки приоритетов

Шутки про то, что выпускнику ВУЗ-а для того, чтобы устроиться на первую работу нужен стаж работы - не совсем и шутки. Во время практики студент довольно быстро понимает, что

далеко не все, что преподают в ВУЗ-е потребуется в дальнейшем;

иногда все-таки необходимо как минимум спать и есть;

воспользоваться платной помощью иногда дешевле.

Так или иначе, обучение в высшем учебном заведении платное - учебные материалы, репетиторы, а главное время. Поэтому иногда гораздо проще заглянуть на сервис для студентов, заказав необходимую работу у тех, кто точно знает каким стандартам она должна соответствовать. А самому потратить время на другие, не менее актуальные на данный момент задачи.

Ведь сессия - это не спринтерская дистанция, а многоборье. Довольно часто услугами сервиса пользуются и успевающие по конкретной дисциплине студенты. Преподаватель может требовать для допуска к экзамену написания объемного реферата. Да и на курсовые, особенно на их оформление, время есть не всегда и не у всех. Таким образом, однозначно сказать, что помощь нужна исключительно нерадивым студентам нельзя.

Этическая сторона вопроса

Консервативно настроенная часть общества в качестве аргумента часто приводит мнимую "аморальность" подобных сервисов. Из-за которых, дескать, появляются неквалифицированные специалисты. Следует напомнить, что без выпускных экзаменов и защиты дипломной работы получить диплом невозможно. То есть, преподаватель может проконтролировать качество знаний ученика.

После этого студента пытаются "устыдить": дескать, он обманывает преподавателя и почему-то однокурсников. При этом, начисто игнорируется тот факт, что на экзамене можно списать, преподавателю можно подарить коньяк или еще что-нибудь.

То есть, способов "обмануть" далеко не идеальную систему образования очень много, некоторые из них "освящены веками" и заказ реферата, наверное, меньше всего влияет на успеваемость. Может быть, рефераты для следующего "потока" вообще отменят. А у студента уже "долг".