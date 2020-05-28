Сим-карты с безлимитными интернет-тарифами

13:59

Безлимитный мобильный интернет - это классно

Особенно в городе, где нет проблем с сетью. А еще иметь "под рукой", точнее "за спиной" ноутбук - тоже классно. Телефоны имеют ограниченный функционал, да и тарифы операторов для частных клиентов иногда заставляют задуматься. Вот бы было классно, если бы сим-карты с безлимитным интернетом были дешевле. А ведь купить, такую карту, к примеру, карту Билайн на https://bezlimitik.ru/bezlimitnyj-internet-beeline очень просто.

Это вообще законно?

Первый вопрос, который возникает у искушенного интернет-пользователя, заглянувшего на "Безлимитник": как вообще работает схема. Ведь найти официальный сайт "Билайн" и увидеть, что предлагаемых тарифов нет для частных клиентов очень просто.

Таких тарифов для частных клиентов действительно нет. Но "Безлимитник" является эксклюзивным клиентом "Билайн", в том числе с правом продажи карт 3G/4G. Стандартную карту можно использовать в любом мобильном устройстве (при наличии разъема или адаптера), а также в модеме и роутере.

Это позволяет даже экономить: можно прийти домой, вставить карту в модем и посидеть за стационарным компьютером. Сейчас многие платят за интернет как минимум дважды - мобильному оператору и компании, обслуживающей квартиру.

Насколько функционален подобный интернет?

Некоторые карты имеют ограничения. Например, по раздаче wi-fi или скачиванию контента. Все ограничения указаны в характеристиках карты. Впрочем, подобное разнообразие - это, скорее, плюс. Ведь те, кому не нужно раздавать вай-фай не будут переплачивать за бесполезную услугу.

Скорость интернета не отличается от скорости, предлагаемой оператором. То есть, карты для эксклюзивных клиентов не обслуживаются "по остаточному принципу", это чисто технически невозможно. Поэтому о том, как именно будет работать интернет клиент мобильного оператора уже знает.

Как оплачивается карта и что требуется для ее оформления?

Достаточно вовремя вносить абонентскую плату за услугу. Которая начинает работать сразу после требуемого внесения паспортных данных пользователя. Больше для оформления ничего не требуется, процедура почти идентична покупке сим-карты для мобильного телефона.

Сим-карты с безлимитными интернет-тарифами можно назвать будущим интернета. Огромное количество вышек сотовой связи гарантирует стабильное соединение везде, где "ловит" мобильник. Стоимость услуги уже сейчас можно назвать низкой и с каждым годом она продолжает дешеветь из-за конкуренции между операторами.