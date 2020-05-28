17:32

Современные голографические наклейки изготавливаются методом фазового рельефа

Этот метод обеспечивает визуальный эффект путем нанесения микроскопической рельефной решетки, покрытой алюминиевым слоем, на основу. При производстве голограмм эти сетки создаются путем тиснения нагретой никелевой матрицы, и нанесения специального термопластичного лака на тонкий слой полиэстера. На лак может быть дополнительно нанесён промежуточный слой соединительного материала. На образованный рельеф наносится клей, на который помещают бумагу, обработанную антиадгезионным составом. Это позволяет легко отделить голограмму от бумажной подложки во время использования и перенести на изделие.

Голограммы представляют собой многомерные, трехмерные изображения, состоящие из нескольких материалов с различными свойствами и составом, от которых зависят общие потребительские свойства: толщина, прочность, яркость, прозрачность и т.д.

Выделяют неразрушаемые и разрушаемые наклейки:

- неразрушаемые служат лишь для идентификации товара на подлинность, но не страхуют от переноса наклейки на другое изделие, такие наклейки можно использовать в качестве декоративного элемента на пригласительных, грамотах и т.п.

- разрушаемые наклейки выполняют функцию защиты изделия от подделок. Релиз-слой может быть нанесён на всю поверхность полиэфирной плёнки или в виде сетки или шахматного рисунка. При попытке снять голограмму лак частично остаётся на поверхности, и слой без основы не позволяет восстановить поврежденную наклейку незаметно. Такой вид голограмм называется случайно разрушаемыми, так как нет возможности установить, где именно нарушится изображение. Когда разделительный слой наносится способом печати в виде рисунка, лак отделяется в соответствии с рисунком непосредственно от основы, что называется избирательным разрушением. Этот метод позволяет создавать наклейки, которые идеально прилипают к поверхности благодаря прочному неразрушающему слою, и легко теряют целостность там, где встречаются разделяющие слои. В частности, шаблон, который остается неповрежденным после удаления верхнего слоя дакрона, служит идентификатором надежности продукта. Конечно, такие разрушаемые голограммы дороже из-за длительности производственного процесса.

Типография ОФСЕТ Москва изготавливает голографические наклейки любой сложности. На сайте https://offset.moscow/p302507537-golograficheskie-naklejki.html можно ознакомиться с портфолио наклеек. На время карантина компания работает в онлайн-режиме — выбранные модели голографических наклеек доставит курьер.