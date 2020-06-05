Первый компьютер школьника: критерии выбора

20:38

Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни

Дети знакомятся с гаджетами и компьютерной техникой еще в раннем возрасте и обязательно под жестким родительским контролем.

Полностью ограждать ребенка от «общения» с подобными устройства нельзя, ведь в скором времени ему необходимо будет влиться в социум, а компьютеры и Интернет стали его частью. Необходимость покупки персонального компьютера для ребенка впервые возникает в период обучения в школе.

На первых порах можно дать возможность ребенку пользоваться родительским ПК или ноутбуком для выполнения несложных домашних заданий. Если вы всерьез задумались о покупке личного устройства для школьника, то пора отправляться в компьютерный магазин computers.shop, где широкий ассортимент качественной техники.

Компьютер или ноутбук

Прежде, чем покупать первый попавшийся стационарный ПК, рассмотрите вариант покупки ноутбука.

Оба вида компьютерной техники имеют свои преимущества и слабые стороны.

Ноутбук: за и против

Такой вариант подойдет для школьника, если уроки приходится делать в тесноте. Современные ноутбуки мощные, компактны и имеют приятный дизайн. Из ощутимых недостатков – цена и отсутствие привязки к эргономике.

Если не контролировать позу, в которой ребенок проводит время за ноутбуком, могут начаться проблемы с осанкой.

Мощная и свежая модель будет стоить дороже стационарного варианта.

Компьютер: за и против

Компьютер – оптимальный вариант. Это техника, которую можно будет «прокачать» по мере надобности. Еще один плюс – наличие компьютера подразумевает организацию полноценного рабочего места.

Из недостатков: занимает много места, а с возрастом ребенок все равно захочет ноутбук.

Какую модель ПК выбрать

Обращаясь в магазине к консультанту, обрисуйте свои потребности, пожелания по стоимости. Специалист проконсультирует, объяснит, что такое конфигурации и какими они бывают. Возможно, вы придете к выводу, что стоит подобрать ПК с индивидуальной комплектацией.

Есть возможность собрать компьютер в режиме онлайн, такой сервис предлагают многие торговые точки.

Разница между брендами важна?

Здесь можно ответить – да, если речь идет о выборе монитора. У каждого производителя своя матрица и в итоге качество изображения отличается.

Есть матрица, которая поглощает синий оттенок, снижая мерцание и нагрузку на глаза. Стоит обращать внимание не только на бренд, тип матрицы, а и на разрешение монитора.

Выбирайте вариант дисплея с большим количество настроек, позволяющих персонализировать качество изображения под нужды пользователя.

Какой бы вариант для ребенка вы не выбрали, главное – контролировать его время пребывания перед монитором.