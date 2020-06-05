Первый компьютер школьника: критерии выбора
Дети знакомятся с гаджетами и компьютерной техникой еще в раннем возрасте и обязательно под жестким родительским контролем.
Полностью ограждать ребенка от «общения» с подобными устройства нельзя, ведь в скором времени ему необходимо будет влиться в социум, а компьютеры и Интернет стали его частью. Необходимость покупки персонального компьютера для ребенка впервые возникает в период обучения в школе.
На первых порах можно дать возможность ребенку пользоваться родительским ПК или ноутбуком для выполнения несложных домашних заданий. Если вы всерьез задумались о покупке личного устройства для школьника, то пора отправляться в компьютерный магазин computers.shop, где широкий ассортимент качественной техники.
Компьютер или ноутбук
Прежде, чем покупать первый попавшийся стационарный ПК, рассмотрите вариант покупки ноутбука.
Оба вида компьютерной техники имеют свои преимущества и слабые стороны.
Ноутбук: за и против
Такой вариант подойдет для школьника, если уроки приходится делать в тесноте. Современные ноутбуки мощные, компактны и имеют приятный дизайн. Из ощутимых недостатков – цена и отсутствие привязки к эргономике.
Если не контролировать позу, в которой ребенок проводит время за ноутбуком, могут начаться проблемы с осанкой.
Мощная и свежая модель будет стоить дороже стационарного варианта.
Компьютер: за и против
Компьютер – оптимальный вариант. Это техника, которую можно будет «прокачать» по мере надобности. Еще один плюс – наличие компьютера подразумевает организацию полноценного рабочего места.
Из недостатков: занимает много места, а с возрастом ребенок все равно захочет ноутбук.
Какую модель ПК выбрать
Обращаясь в магазине к консультанту, обрисуйте свои потребности, пожелания по стоимости. Специалист проконсультирует, объяснит, что такое конфигурации и какими они бывают. Возможно, вы придете к выводу, что стоит подобрать ПК с индивидуальной комплектацией.
Есть возможность собрать компьютер в режиме онлайн, такой сервис предлагают многие торговые точки.
Разница между брендами важна?
Здесь можно ответить – да, если речь идет о выборе монитора. У каждого производителя своя матрица и в итоге качество изображения отличается.
Есть матрица, которая поглощает синий оттенок, снижая мерцание и нагрузку на глаза. Стоит обращать внимание не только на бренд, тип матрицы, а и на разрешение монитора.
Выбирайте вариант дисплея с большим количество настроек, позволяющих персонализировать качество изображения под нужды пользователя.
Какой бы вариант для ребенка вы не выбрали, главное – контролировать его время пребывания перед монитором.