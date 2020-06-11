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Принцип работы и устройство бензогенераторов

13:55 11.06.2020
Фото с сайта tooler.ru

Бывают ситуации, в которых нужен автономный источник электроэнергии 

Особенно это наблюдается в тех местах, где бывают частые перебои с электричеством. В этом случае это скорее необходимость, чем прихоть. Но подобные агрегаты рекомендуется иметь в пользовании и в обычных частных домах, и в магазинах, и на стройках (мало ли чего может произойти). Хорошо в этом вопросе себя зарекомендовали бензогенераторы. Вы с лёгкостью сможете узнать цену бензогенераторов на сайте официального представителя.

Принцип работы генератора

Принцип действия работы таких агрегатов основан на превращении механической энергии в электрическую. В последовательных шагах это выглядит таким образом:

  • В специальный резервуар электростанции заливается бензин.
  • Настраивается запуск агрегата. Топлива начинает передвигаться по бензопроводу в двигатель. В процессе происходит чистка от примесей.
  • Приводится в движение топливный насос. С его помощью бензин далее перемещается в карбюратор.
  • В карбюраторе происходит процесс смешивания топлива до однородной консистенции. Дальше туда поступает поток кислорода. Начинается процесс горючести. Когда он достигает нужного показателя, топливо идет в цилиндры двигателя.
  • Идет запуск двигателя в ходе которого механическая энергия превращается в электрическую и получаемым результатом становится электрический ток.

Обычно мощность бензогенератора не превышает 12 Вт, но этого достаточно, чтобы снабдить электричеством нужные приборы в домашнем обиходе. Так что сильно переживать по поводу мощности не стоит.

Устройство прибора

По конструкции бензогенератор напоминает своего родственника - агрегат на дизельной основе. Все тем же ключевым узлом для превращения механической работы в электрическую выступает двигатель.

В зависимости от модели могут использоваться два вида двигателей:

  • Двухтактные. Используется на агрегатах с малой мощностью. Такие не подходят для длительной эксплуатации на больших нагрузках.
  • Четырехтактные. Отличаются более высоким запасом прочности. В режиме непрерывной работы могут находится до 7 часов.

В сам двигатель входит много комплектующих системы и у каждой - своя задача. Одна отвечает за подачу топлива, другая - за шумоподавление, третья - за доставку смазки и так далее.

Иными словами устройство бензогенератора - это настоящие искусство в техническом плане. С использованием такого агрегата можно пережить любые перебои с электричеством. Главное - приобрести качественную модель и правильно ее использовать.

Темы: Наука и техника
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