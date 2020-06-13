Как сделать слайдшоу?

14:57

Просмотр фотографий с важного события, свадьбы, дня рождения или крестин, бывает утомительным

Совсем другое дело – слайд-шоу. Оно позволит наиболее красочно представить события, музыкальное сопровождение и вставки видео помогут придать нужное настроение. Но как же создать слайд-шоу? Можно найти множество редакторов. Однако не все из них удачны. Некоторые отличаются совсем небольшим функционалом, другие вставляют ватермарки, третьи очень дорого стоят. Но есть идеальный вариант – Фото Шоу. Это приложение для создания слайд шоу позволит на долгие годы сохранить память о торжестве, вновь пережить те эмоции.

Основные функции ПО

Программа Фото Шоу позволяет создавать красочные слайд-шоу не только на основе фото, но и с добавлением видео. Кроме того, в приложении предложено множество дополнительных функций:

Десятки анимированных коллажей, в которые можно встроить ваши фото. Это поможет сделать ваше слайд-шоу интереснее.

Можно менять размер фото, добавлять рамки с заданным цветом.

Встроенный редактор фото, изображение можно кадрировать. Качество фото корректируется не только в автоматическом режиме но и в ручную. Это же касается света и цветом.

Предлагается большой каталог масок.

Добавление титров и заставки, не забудьте заменить текст, приведенный для примера, на собственный.

Каталог программы содержит множество оригинальных эффектов. Они помогут оживить слайд-шоу, сделать его просмотр интереснее.

Пользователю предлагается не только использовать готовые эффекты, но и создавать их самостоятельно.

Автоматическая расстановка переходов между фотографиями. При этом можно настроить не только время смены фото, но и тип анимации, предлагается стандартное затухание или 3D анимация

Добавление видео в качестве фона слайд-шоу.

Поверх фото можно добавлять дополнительные слои. Это может быть видео, другие фотографии, gif-анимации.

Управление приложением Фото Шоу

Освоить использование приложения Фото Шоу может даже ребенок. Программа прекрасно работает на ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 10. Она имеет интерфейс, понятный на интуитивном уровне. Все действия делаются в один-два клика. Результат сразу же можно увидеть в экране предпросмотра.

Отдельно предлагается приобрести дополнительные элементы, такие как конструктор переходов, дизайнерские анимационные эффекты и многое другое. С программой Фото Шоу любой может создавать профессиональные слайды. Все легко, просто, понятно и удобно.