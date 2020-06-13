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Защищенный смартфон – это телефон, который может выдержать то, с чем не справятся наши обычные стеклянные телефоны

Защищенные смартфоны – это специально сконструированные телефоны, которые могу выдержать перепады температур, высокую влажность и серьезные механические повреждения. Один из надежных и недорогих телефон такого типа – это Blackview BV9900 Pro. Узнать о нем подробнее и заказать вы можете здесь blackview.pro/bv9900-pro

Комплектация Blackview BV9900 Pro

Вместе с телефоном вы получите

Блок питания

USB кабель

Проводные наушники

Защитная пленка

Эджектор (с помощью его можно открыть лоток для SIM- карт)

Внешний вид

Данный телефон, как и все защищены смартфоны, достаточно тяжелый и толстый. Верхние и боковые стороны металличесие и из-за этого он немного скользит в руке. Углы закругленные, это сделано для удобства. Со стороны дисплея присутствую пластиковые выступающие края, что также способствует большей защите.

На верхней части дисплея находятся два датчика: освещения и приближения. Также имеется индикатор уведомлений, он будет мигать при пропущенных звонках или непрочитанных уведомлений.

На провой грани присутствует датчик отпечатка пальца. Ниже датчика расположены три отверстия, при помощи которого смартфон считывает данные о важности воздуха. Одно из преимуществ этого телефона – защита от воды.

Задние покрытие не особо удачное, так как оно прорезинено, а значит скапливает пыль, и её очень сложно убрать. Также на задней панели расположены 4 камеры и вспышка

Операционная система

Внутри телефона находится новая система Helio P90. Она была выпущена в 2018 году. Благодаря встроенной 256 ГБ памяти и наличию 8 ГБ оперативной данный телефон можно приблизить к любому флагманскому смартфону.

Blackview BV9900 Pro имеет операционную систему Android 9, и с малой долей вероятности обновиться до 10. Ничего лишнего в нем нет, кроме фирменных приложений Blackview.

Одной из интересных особенностей в смартфоне можно назвать наличие пульсометра. Также есть датчики для определения влажности (гигрометр). В 15 градусов мороза смартфон автоматически переходит в режим энергосбережения, что позволяет экономить заряд.

Камера

Основная камера настроена на разрешение в 12 мегапикселей, а с помощью программной обработке качество снимков может достигнуть 48 мегапикселей. Для защищенных смартфонов качество фотографий неплохое. Стабилизации при съёмке видео отсутствует, заметно, что камере практически нереально сфокусироваться на крупных объектах.

Защищенный смартфон – это телефон, который может выдержать то, с чем не справятся наши обычные стеклянные телефоны. Если вы хотите иметь при себе друга, которые не подведет, то такой тип смартфоном идеальный вариант.