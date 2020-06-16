Электромонтажные работы: разновидности и особенности их проведения

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Современный быт и производство тяжело представить без электричества

Оно используется как для освещения помещений, так и для работы всевозможных приборов, устройств и систем. Если появится необходимость в его ремонте, то широкий ассортимент всего необходимого легко найти на страницах сайта https://amtorg.com.ru/. Продукция актуальна как для небольших производств, так и для специализированных отраслей промышленности.

Что такое электромонтажные работы?

Под этим термином принято понимать комплекс строительных работ, которые осуществляются во время постройки зданий, их модернизации, ремонте, и связан с монтажом электросетей либо электрического оборудования. Они включают в себя следующие операции:

прокладка наружной и внутренней проводки;

установка защитного и пускового оборудования;

работа с электрощитами, коробками;

монтаж освещения.

Фактически манипуляции подразумевают работу с токоведущими элементами. Это определение внесено в ГОСТ.

Благодаря подключению потребителей к электрическим сетям, удается обеспечить электроснабжением весь все объекты. Качество работ зависит от квалификации исполнителя, оперативности и точности поставленных задач и навыкам команды.

Разновидности работ

Основное деление операций, которые проводятся в квартире, осуществляется на ремонт и замену конкретной детали с возможным изменением ее положения и на полное проведение монтажных работ по установке электрокоммуникаций и проводки с внесением изменений в схему.

К видам электротехнических операций принято относить также кроме прокладывания кабеля или проводов в гофре, монтаж розеток, выключателей, проделывание ячеек для светильников, а также подключение источников питания. Большинство специалистов выполняет работы самостоятельно без привлечения сторонних структур.

Промышленные объекты

При проведении плановой замены или установки новой проводки в каком-то из производственных цехов, необходимо брать в расчет специфику производства, а также подразумевать возможность перегрузки сетей. Если этого не учитывать, то перегревшиеся контакты быстро выйдут из строя и могут стать причиной пожара.

Операции в помещениях, где предусмотрена высокая влажность и возможна повышенная концентрация ядовитых летучих веществ, должны осуществляться с применением герметичных розеток, а также выключателей закрытого типа. Пусконаладочные работы обязаны вести лицензированные специалисты.