Как создать сайт фотографа в конструкторе uKit

20:05

Сегодня ни один бизнес, даже если он ничего не продаёт онлайн, не может обойтись без собственного сайта

Особое внимание качеству оформления традиционно уделяется на сайтах специалистов «творческих» профессий, и фотографы – не исключение. Ниже рассмотрим, как быстро, а, главное, красиво и качественно сделать свой первый сайт-визитку. В качестве платформы возьмем конструктор сайтов uKit.

Пара слов о конструкторе

Интерфейс uKit простой и удобный, здесь нет лишних элементов или нагромождения большого количества настроек. Внешний вид быстро меняется благодаря огромному выбору тематических шаблонов, все представленные в каталоге темы – бесплатные, имеют несколько вариантов цветовых палитр. Поэтому создать свой сайт можно буквально в пару кликов. И можно не бояться ошибиться, поскольку система хранит до 10 версий сайта (создаются автоматически или вручную).

uKit – это отличный выбор для малого бизнеса и профессионалов, которые оказывают услуги населению. Если у вас нет никаких навыков по созданию сайтов, то этот конструктор будет наиболее удобен, так как позволяет создать красивые и функциональные страницы перетягиванием готовых блоков из доступного набора. Сергей Гаврилов, https://site-builders.ru

Сколько стоит? От 2,5 долларов США в месяц (это с учётом 50% скидки при оплате сразу за 2 года, есть вариант помесячной или поквартальной оплаты, сразу за полгода или за год). Сюда уже будет включено неограниченное количество страниц, трафика, места на диске, безлимитная пропускная способность и даже SMS-уведомления о важных событиях на сайте (например, если кто-то заполнит форму заказа обратного звонка). В более дорогих тарифах можно полностью убрать копирайт платформы, добавить функционал интернет-магазина или получить доступ к вставке своего кода и продвинутой настройке цветовых палитр. Самый дорогой тариф обойдётся уже от 7,5 до 15 USD/месяц. Хотя для сайта фотографа будет достаточно «Минимального» или «Базового» тарифа.

Пошаговая инструкция

В первую очередь, вам необходимо войти в свой аккаунт. Если аккаунта ещё нет, надо пройти процедуру регистрации. Сделать это можно через классический вариант «email+пароль» (надо подтвердить указанный при регистрации адрес электронной почты) или через авторизацию в социальных сетях (на текущий момент в перечне поддерживаемых – 8 популярных сервисов).

После авторизации на uKit выберите пункт «Создать сайт» (если в аккаунте нет ни одного сайта, вы автоматически попадете на страницу выбора варианта дизайна).

Выбор шаблона

Все представление темы оформления разделены по подходящим тематикам, просто выберите пункт «Фотограф». На экране останутся только те шаблоны, которые наиболее удобны для фотографов.

Стоит учесть, что применение шаблонов – условное, если вам понравится оформление из другой тематики, вы можете использовать его.

После того, как выбор сделан, необходимо нажать ссылку «Выбрать этот шаблон».

Домен и имя сайта

Лучше всего использовать собственный домен второго уровня. Зарегистрировать и привязать его к своему новому сайту можно будет в любой момент, в том числе после создания сайта на бесплатном домене, который предлагает система (это будут поддомены .udo.photo или .ufotograf.ru).

Выбирайте красивое и запоминающееся имя для вашего сайта.

Настройка контента

После того, как вы задали имя, система автоматически перенаправит вас в интерфейс визуального редактора сайта.

Здесь можно добавить, удалить или изменить блоки, размещённые на страницах.

Блоки контента и виджеты (используются для вставки динамического содержимого, например, видео с YouTube, красивые слайдеры, калькуляторы услуг и т.п.) можно выбрать в меню слева. А сам сайт отображается справа.

Если вам надо изменить иконку, вы щелкаете на ней указателем и выбираете пункт «Заменить». Если нужно поправить текст – просто щелкаете на нём дважды (можно не только напечатать свой текст, но и изменить его цвет, шрифт, размер, указать гиперссылку).

Аналогично редактируются виджеты. Например, вы можете детально настроить поведение слайдера: автоматическая прокрутка с заданным интервалом, отображение текста и кнопок, эффект появления/смены фото и т.д.

После правки и детальной настройки главной страницы необходимо произвести ту же процедуру со всеми остальными страницами сайта (если был выбран не одностраничный шаблон).

uKit хорошо подходит для создания многостраничных сайтов для традиционных сфер бизнеса. Под большинство из них есть готовые адаптивные шаблоны, наполненные демо контентом. Все что требуется - заменить текст и картинки на свои и сайт готов. Дмитрий Луценко, https://uguide.ru

Если страницы не нужны, их можно удалить из меню слева, если созданное оформление будет использоваться как основа для всех последующих страниц – просто продублируйте её и внесите необходимые правки (поменяйте название и отдельный контент/блоки).

В настройках страницы (открываются при нажатии иконки с шестерёнками) можно изменить название и SEO-параметры (url-адрес, теги Title и Description, Image и др.).

Так как вам необходимо показать свой товар лицом – разместите на сайте как можно больше примеров своих работ, рассортируйте их по тематикам (если работ много, и вы не специализируетесь на каком-либо отдельном виде фотоуслуг).

Обязательно заполните блок с контактами, чтобы клиенты могли с вами связаться. Обозначьте свои цены и условия сотрудничества.

Публикация сайта

После внесения всех необходимых правок, наполнения страниц и заполнения мета-тегов, сайт готов к своим первым посетителям.

Нажмите кнопку «Опубликовать» в меню редактора или в панели управления сайтами (открывается при нажатии на значок «U» в левом верхнем углу).

В панели управления сайтами вы сможете заменить иконку сайта, настроить редиректы (если нужно перенаправление со старого проекта), заказать и прикрепить свой домен, подключить статистику Яндекс или Google и т.д.

Чтобы проект вызывал больше интереса у пользователей, публикуйте новые примеры работ, заведите блог, подключите социальные медиа.

Создание сайта – это только первая часть продвижения своих услуг в сети Интернет.