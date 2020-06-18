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Еврейская община является лучшим примером выживаемости в сложных исторических обстоятельствах, а ее представители на протяжении тысячелетий проявляют невероятные навыки взаимопомощи, утверждает Машкевич

Скандал, что парадоксально, и гонения в странах Европы сыграли свою роль. Чем сложнее было еврейской общине в этих условиях, тем дружнее становился весь народ, а его представители – мудрее и милосерднее.

Памятники еврейского народа остались по всему евразийскому континенту, но есть одно место, которое является по-настоящему уникальным. Так, под Киевом есть уникальный в своем роде поселок Анатиевка, который буквально сошел со страниц книг, сообщается тут.

О том, что такое Анатиевка и какую роль в ее появлении сыграл Александр Машкевич – в этом материале: про скандал, Шолома Алейхема и многое другое.

Машкевич Александр Антонович: роль Анатиевки, как скандал минул Украину и Израиль

Анатиевка – еврейское село, в которым жили персонажи рассказов великого Шолома Алейхема. Самый знаменитый еврейский писатель прошлого века родился под именем Соломон Наумович Рабинович в Переяславе, что находится в современной Полтавской области Украины.

Его Анатиевка – собирательный образ мест, в которых жил и работал писатель. Внимательный читатель может узнать на страницах его произведений и сегодня сохранившиеся улочки Софиевки, Воронькова, Белой Церкви и города Лубны.

Удивительно, но современная литература Израиля, основоположником которого и называют Шолома Алейхема, родилась на территории современной Украины.

«Я вырос на рассказах о молочнике Телье и впервые заинтересовался собственно культурой после прочтения его рассказов. К счастью, в настоящий момент у меня есть возможность отдать должное уважение проводнику национальной памяти и создать вечный памятник его искусству», - рассказывает Александр Машкевич, добавляя, что скандал в творении выдающегося драматурга и писателя - на века. Как и Анатиевка – место проживания главного героя произведений – молочника Телье, самого популярного героя еврейской литературы.

Как искусство помогает преображать реальность: опыт Машкевича Александра Антоновича

Анатиевка – идеалистическое место, которое не могло существовать в реальности. Но сегодня село, придуманное писателем, может в буквальном смысле стать былью.

«Идея воссоздания Анатиевки на территории Украины была вынужденной мерой. С началом военных действий на востоке страны, десятки тысяч представителей нашей общины были вынуждены покинуть родные дома. Они оставили прижитые дома, квартиры, дачи и лишь недавно отстроенные синагоги. Представители общины поняли острую необходимость в том, чтобы помочь евреям Донбасса, попавшим в беду. Тогда мне и некоторым другим меценатам, показалось лучшей идей впервые воссоздать Анатиевку. Появление идеалистического еврейского поселения в современной тревожной Украине – лучший способ утешения евреев, потерявших свои дома», - рассказывает Машкевич Александр Антонович. Скандал минул Анатиевку, которая находится в часе езды от Киева.

Она – дом для сотен представителей еврейской общины. Вынужденным переселенцам предоставлены не только дома, но и больница, центр реабилитации, места для досуга и молитв.

«Я уверен в благополучной судьбе Анатиевки, которую активно расстраивают ее новые жители, воспользовавшиеся нашей помощью и уверено создающие свое будущее», - подчеркивает Александр Машкевич, обнадеживая, что скандал с преследованием евреев никогда не коснется этой земли.