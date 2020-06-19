Видеодомофоны: достоинства и недостатки

22:42

Проблема безопасности в современном обществе - одна из самых остро стоящих

Сегодня очень многие разработки направлены на то, чтобы сделать жизнь людей более безопасной и комфортной. И один из моментов, гарантирующих такие показатели - домофоны. Они уже прочно вошли в нашу жизнь, и сейчас трудно найти и даже представить многоквартирный дом без такого оборудования. Раньше использовались в большинстве случае аудиодомофоны. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня есть возможность приобрести видеодомофоны.

Положительные моменты устройства

Перед тем, как купить и установить видеодомофон, нужно ознакомиться с плюсами, которые он несет. Другими словами, убедиться, что есть смысл в приобретении. И так, среди положительных моментов выделить можно такие:

Предоставляет владельцу не только аудио звук от звонящего человека, но и картинку, то есть видео в реальном времени на специальной установленной панели.

Есть возможность подключить видеодомофон к компьютеру, ноутбуку или телевизору, чтобы транслировать картинку там.

Если выполнить пару нехитрых установок, то получится открывать в дистанционном режиме не только двери, но и ворота.

Всегда есть возможность перед тем, как ответить, посмотреть, кто именно звонит. Если не хочется отвечать этому человеку, то можно просто не поднимать трубку.

На некоторые модели можно установить специальный блок питания в компании с аккумулятором. Тогда видеодомофон будет работать даже при отключенном электричестве.

Если есть желание, можно вставить в устройство карту памяти, тогда оно будет записывать все происходящие и выполнять еще и роль видеонаблюдения.

Есть возможность выбора мелодии поступающего звонка.

Недостатки

Несмотря на большое количество положительных моментов, есть и пара минусов:

Высокая стоимость, если сравнивать с аудиодомофонами.

Если подключить к нему сразу несколько камер, а потом вывести на экран, то картинки станут меньше. Из-за этого не так удобно наблюдать за происходящим.

Нет возможности подключить к подъездному дому без дополнительного оборудования, которое придется оплачивать отдельно.

Минусы в своем большинстве связаны с финансовыми затратами. Но если смотреть на то, что дают видеодомофоны (а эта полная безопасность для жильцов), то потратиться однозначно стоит. Зато потом не будет возникать проблем с непрошенными гостями или теми, кого нет желания видеть и слышать в своем доме.