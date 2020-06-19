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Видеодомофоны: достоинства и недостатки

22:42 19.06.2020

Проблема безопасности в современном обществе - одна из самых остро стоящих 

Сегодня очень многие разработки направлены на то, чтобы сделать жизнь людей более безопасной и комфортной. И один из моментов, гарантирующих такие показатели - домофоны. Они уже прочно вошли в нашу жизнь, и сейчас трудно найти и даже представить многоквартирный дом без такого оборудования. Раньше использовались в большинстве случае аудиодомофоны. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня есть возможность приобрести видеодомофоны.

Положительные моменты устройства

Перед тем, как купить и установить видеодомофон, нужно ознакомиться с плюсами, которые он несет. Другими словами, убедиться, что есть смысл в приобретении. И так, среди положительных моментов выделить можно такие:

  • Предоставляет владельцу не только аудио звук от звонящего человека, но и картинку, то есть видео в реальном времени на специальной установленной панели.
  • Есть возможность подключить видеодомофон к компьютеру, ноутбуку или телевизору, чтобы транслировать картинку там.
  • Если выполнить пару нехитрых установок, то получится открывать в дистанционном режиме не только двери, но и ворота.
  • Всегда есть возможность перед тем, как ответить, посмотреть, кто именно звонит. Если не хочется отвечать этому человеку, то можно просто не поднимать трубку.
  • На некоторые модели можно установить специальный блок питания в компании с аккумулятором. Тогда видеодомофон будет работать даже при отключенном электричестве.
  • Если есть желание, можно вставить в устройство карту памяти, тогда оно будет записывать все происходящие и выполнять еще и роль видеонаблюдения.
  • Есть возможность выбора мелодии поступающего звонка.

Недостатки

Несмотря на большое количество положительных моментов, есть и пара минусов:

  • Высокая стоимость, если сравнивать с аудиодомофонами.
  • Если подключить к нему сразу несколько камер, а потом вывести на экран, то картинки станут меньше. Из-за этого не так удобно наблюдать за происходящим.
  • Нет возможности подключить к подъездному дому без дополнительного оборудования, которое придется оплачивать отдельно.

Минусы в своем большинстве связаны с финансовыми затратами. Но если смотреть на то, что дают видеодомофоны (а эта полная безопасность для жильцов), то потратиться однозначно стоит. Зато потом не будет возникать проблем с непрошенными гостями или теми, кого нет желания видеть и слышать в своем доме.

Темы: Наука и техника
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