Бизнес по аренде и прокату: автоматизируем с умом
В условиях переходного периода, когда затраты на рекламу и старт деятельности уверенно растут на фоне низкой прибыли, важно исключить возможные потери и строго контролировать получаемый доход. Для владельцев пунктов проката и аренды эту проблему удалось решить с помощью программы RentalCenter. Просто, оперативно, в разрезе любых действий и временных промежутков – автоматизация проката позволит наладить эффективный и прозрачный учет деятельности компании, исключая случайные ошибки и недоразумения с клиентами.
Возможности RentalCenter
Основная функция программы – автоматизация рутинных учетных процессов, связанных с передачей в пользование имущества компании. Учитывая особенности арендных отношений, RentalCenter наделена полезной опцией многозадачности, работая сразу по нескольким направлениям:
• информирование сотрудников о сроках возврата имущества;
• оперативная корректировка перечня товаров в наличии с учетом последних операций по передаче или возврату собственности;
• печать договоров аренды, чеков и актов приемки;
• функция штрихового кодирования товаров;
• учет и контроль взаиморасчетов с арендаторами;
• ведение карточек по каждому клиенту с отражением полного перечня текущих и совершенных операций;
• контроль денежных средств в кассе предприятия.
Все совершаемые операции можно немедленно выводить на печать в виде документа соответствующего формата. Такое решение значительно повышает производительность труда сотрудников и способствует быстрому обслуживанию клиентов.
Преимущества RentalCenter
В перечне главных достоинств программы:
• простой и наглядный интерфейс;
• понятная структура меню;
• надежность хранения данных;
• универсальность, возможность установки и использования на предприятиях с любым количеством номенклатуры товаров и услуг;
• быстрое формирование отчетов по имуществу или клиентам;
• наличие шаблонов документов в библиотеке программы;
• разграничение доступа сотрудников к основным разделам учета, возможность установки на сетевые ПК;
• контроль качества работы персонала с одновременным исключением злоупотреблений;
• детальный товарный учет, упрощающий инвентаризацию и контроль движения имущества компании.
RentalCenter: программа, готовая встать на защиту интересов малого бизнеса!
Источник предоставленной информации – сайт компании-разработчика.