Бизнес по аренде и прокату: автоматизируем с умом

18:59

Пережив непростое время ограничений из-за опасной пандемии, частный бизнес постепенно восстанавливает работу.

В условиях переходного периода, когда затраты на рекламу и старт деятельности уверенно растут на фоне низкой прибыли, важно исключить возможные потери и строго контролировать получаемый доход. Для владельцев пунктов проката и аренды эту проблему удалось решить с помощью программы RentalCenter. Просто, оперативно, в разрезе любых действий и временных промежутков – автоматизация проката позволит наладить эффективный и прозрачный учет деятельности компании, исключая случайные ошибки и недоразумения с клиентами.



Возможности RentalCenter



Основная функция программы – автоматизация рутинных учетных процессов, связанных с передачей в пользование имущества компании. Учитывая особенности арендных отношений, RentalCenter наделена полезной опцией многозадачности, работая сразу по нескольким направлениям:

• информирование сотрудников о сроках возврата имущества;

• оперативная корректировка перечня товаров в наличии с учетом последних операций по передаче или возврату собственности;

• печать договоров аренды, чеков и актов приемки;

• функция штрихового кодирования товаров;

• учет и контроль взаиморасчетов с арендаторами;

• ведение карточек по каждому клиенту с отражением полного перечня текущих и совершенных операций;

• контроль денежных средств в кассе предприятия.

Все совершаемые операции можно немедленно выводить на печать в виде документа соответствующего формата. Такое решение значительно повышает производительность труда сотрудников и способствует быстрому обслуживанию клиентов.

Преимущества RentalCenter



В перечне главных достоинств программы:

• простой и наглядный интерфейс;

• понятная структура меню;

• надежность хранения данных;

• универсальность, возможность установки и использования на предприятиях с любым количеством номенклатуры товаров и услуг;

• быстрое формирование отчетов по имуществу или клиентам;

• наличие шаблонов документов в библиотеке программы;

• разграничение доступа сотрудников к основным разделам учета, возможность установки на сетевые ПК;

• контроль качества работы персонала с одновременным исключением злоупотреблений;

• детальный товарный учет, упрощающий инвентаризацию и контроль движения имущества компании.

RentalCenter: программа, готовая встать на защиту интересов малого бизнеса!

Источник предоставленной информации – сайт компании-разработчика.

