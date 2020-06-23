Как правильно сделать выбор: таль или тельфер?

19:50

Такие приборы, как тали, тельферы и лебедки особенно востребованы при габаритных грузоперевозок.

Именно эти приспособления заметно повышают продуктивность транспортировок. Однако все они различаются по функционалу и, как следствие, имеют отличия в применении. Подробно о том, что такое электрические тельферы описано на сайте https://www.rutelfer.ru/catalog/tali-elektricheskie/telfer-bolgariya/ .

В чем отличие между талью и тельфером?

Итак, таль - это небольшой механизм, предназначенный для транспортировки груза. Максимальные параметры груза при использовании такого прибора: двадцать четыре метра в высоту и двенадцать тонн в весе.

У таких инструментов обычно имеются дополнительные детали: системы фиксации, тросы, элементы захвата объектов, приводные механизмы.

Среди приводов различают:

Червячные. Имеют закрепление на объекте, который отвечает за перехват грузов.

Рычажные. Небольшие, самые универсальные в использовании. Имеют небольшую амплитуду рычага и возможность удобного монтажа.

Электрические. Пользуются особой популярностью в связи с максимальной скоростью поднятия груза.

Также, у любой тали имеются ограничительные зоны. Ее передвижение ограничено и осуществляется только по вертикали. Однако, если у тали имеется специальная каретка, которая расширяет диапазон движения, то она называется электрическим тельфером.

Получаем, что главным отличием тельфера является наличие электродвигателя и каретки, что увеличивает общий размер прибора. Таким образом, данное оборудование способно перемещать груз по горизонтальной оси.

Где применяются такие оборудования?

Исходя из вышесказанного, мы имеем, что:

таль лучше использовать при наличии небольшого рабочего пространства, а также при транспортировке грузов с меньшими габаритами и весом;

тельферы же применяются при необходимости электрической тяги и перевозке грузов со внушительными размерами.

Преимущества болгарских электрических тельферов

На качество грузоподъемного оборудования, так же, как и на качество любой другой вещи, влияет достойный производитель. К одному из таких относится компания “Балканское Эхо”, занимающая на рынке передовое место с 1980 года.

Грузоподъемность приборов болгарского производства отличается высокими показателями: от 500 кг до 50 т и от 5 до 70 метров.

Используемые типы поднимающего механизма - канатные и цепные.

Используемые типы установки - стационарные и передвижные.

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