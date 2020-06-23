Облачный сервер будет правильным решением для разных сфер

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Облачный сервер - это довольно популярная услуга, которая востребована совершенно для разных сфер

Конечно для клиентов это больше виртуальная инфраструктура, которая помогает получить некие важные опции. Но, при этом стоит помнить, что все же Serverpace это и физический сервер, который находиться просто в другом месте.

Такие сервера создаются с помощью специального программного обеспечения для виртуализации физического сервера, который в итоге превращается в несколько виртуальных. Для проведения различных настроек используется в таких случаях специальный-веб-интерфейс.

С помощью Serverpace можно заниматься развитием инфраструктуры в компьютерной сфере.

Что получают клиенты Serverpace:

хостинг, который работает на постоянной основе, и имеет возможность гарантированного набора ресурсов. Кроме того, все клиенты получают IP-адреса, на которых можно размещать сразу много сайтов;

современная разработка помогает не только тестировать, но и работать со специальным программным обеспечением. А также возможен доступ с любой точки земного шара;

VDI, VPN и Прокси – дают возможность создавать свои виртуальные рабочие столы, которые будут отлично работать на разных прокси-серверах. При этом все данные каждого клиента будут оставаться анонимными;

с помощью такого сервера любой бизнес можно перенести в интернет, и даже сложную бухгалтерию. При этом каждый клиент получить облако, где будет удобно обслуживать сайт и работать.

Почему именно Serverpace

Данная компания собрала лучших специалистов в этой сфере, которые усиленно работают круглосуточно. Также есть специальное распределение по странам, чтобы предоставлять разным клиентам качественные и профессиональные услуги на уровне.

Большой опыт сотрудников помогает усиленно работать, и при этом получать высокие результаты.

Кому могут понадобиться услуги Serverpace

Для качественной работы серверов использовались гиперконвергентная платформа vStack, а также гипервизор bhyve. Для создания виртуального сервера придется потратить не больше нескольких минут.

Каждый пользователь может получить возможность протестировать работу сервера, и лишь после этого принять окончательное решение.

Для безопасной и беспрерывной работы сервера расположены в Амстердаме. Именно этот город считается лучшим центром для обработки данных.

Можно выбрать операционную систему для автоустановки.

Облачный сервер - это отличное решение как для ведения бухгалтерии в 1С, так и просто для большого сайта, который должен быть постоянно доступным.