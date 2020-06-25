Почему нужно купить адаптер ELM327
Его применение позволяет обнаруживать и устранять неисправности, не допуская серьезных поломок. Купить ELM327 может любой автомобилист, имеющий машину современного образца.
Особенности сканера
Диагностика при помощи автосканера проводится с использованием ПК, ноутбуков, мобильных гаджетов, работающих на ОС Андроид, Windows, iOS. Купив ELM327, устанавливать его нужно в диагностическое гнездо. В авто разных моделей оно может находиться в бардачке, под крышкой комплекта предохранителей или под приборной панелью.
Взаимодействие адаптера с блоком управления осуществляется по протоколу OBD-II. На компьютерное устройство нужно установить программное обеспечение, обычно идущее в комплекте. При желании нужную версию можно приобрести или получить бесплатно на площадках интернета.
Действовать автосканер может, используя разные виды связи:
- Bluetooth, наиболее удобный и несложный способ;
- Wi-Fi;
- USB.
Нормальная работа прибора возможна только при полной совместимости с блоком управления автомобиля. Собираясь купить адаптер ELM327, обязательно нужно в этом убедиться.
Что сканер может
Возможности прибора зависят от ЭБУ машины, функционала конкретной версии сканера, а также программного обеспечения, использующегося для диагностических процедур.
Прибор способен отображать массу показаний, среди которых:
- коды ошибок;
- данные об оборотах мотора;
- информация о скорости автомобиля в данный момент;
- сведения о температуре функционирующих жидкостей;
- информация о давлении в топливном узле;
- данные всех датчиков;
- информация о расходе топлива и т. д.
Автомобилист, купивший сканер ELM327, может постоянно контролировать состояние авто, не обращаясь в автосервис. После устранения неисправностей коды ошибок можно удалять, чтобы они не мешали.
Почему адаптер так удобен
Устройство обладает набором преимуществ относительно посещения автосервиса. Автомобилисты, купившие автосканер ELM327, гораздо реже обращаются в СТО. К достоинствам устройства относятся:
- Компактность. Благодаря небольшим размерам устройство удобно хранить в бардачке.
- Удобство применения. В интернете предлагаются различные варианты софта, позволяющего автосканеру правильно работать.
- Точность считываемых показаний. При грамотном использовании данные отображаются со 100% точностью, что дает возможность проанализировать текущее состояние автомашины.
- Экономия средств на диагностические и ремонтные работы. Автовладелец получает возможность экономить, не посещая автомастерскую для диагностики. Необходимость в дорогостоящем ремонте также отсутствует, поскольку использование автосканера позволяет устранить неполадки вовремя.
Автовладельцы, решившие купить удобный и практичный прибор, получают немало выгод. Использование адаптера позволяет постоянно держать автомобиль в хорошем техническом состоянии.