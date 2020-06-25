Почему нужно купить адаптер ELM327

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Адаптер ELM327 — это устройство, с помощью которого производится диагностика систем и узлов автомобиля

Его применение позволяет обнаруживать и устранять неисправности, не допуская серьезных поломок. Купить ELM327 может любой автомобилист, имеющий машину современного образца.

Особенности сканера

Диагностика при помощи автосканера проводится с использованием ПК, ноутбуков, мобильных гаджетов, работающих на ОС Андроид, Windows, iOS. Купив ELM327, устанавливать его нужно в диагностическое гнездо. В авто разных моделей оно может находиться в бардачке, под крышкой комплекта предохранителей или под приборной панелью.

Взаимодействие адаптера с блоком управления осуществляется по протоколу OBD-II. На компьютерное устройство нужно установить программное обеспечение, обычно идущее в комплекте. При желании нужную версию можно приобрести или получить бесплатно на площадках интернета.

Действовать автосканер может, используя разные виды связи:

Bluetooth, наиболее удобный и несложный способ;

Wi-Fi;

USB.

Нормальная работа прибора возможна только при полной совместимости с блоком управления автомобиля. Собираясь купить адаптер ELM327, обязательно нужно в этом убедиться.

Что сканер может

Возможности прибора зависят от ЭБУ машины, функционала конкретной версии сканера, а также программного обеспечения, использующегося для диагностических процедур.

Прибор способен отображать массу показаний, среди которых:

коды ошибок;

данные об оборотах мотора;

информация о скорости автомобиля в данный момент;

сведения о температуре функционирующих жидкостей;

информация о давлении в топливном узле;

данные всех датчиков;

информация о расходе топлива и т. д.

Автомобилист, купивший сканер ELM327, может постоянно контролировать состояние авто, не обращаясь в автосервис. После устранения неисправностей коды ошибок можно удалять, чтобы они не мешали.

Почему адаптер так удобен

Устройство обладает набором преимуществ относительно посещения автосервиса. Автомобилисты, купившие автосканер ELM327, гораздо реже обращаются в СТО. К достоинствам устройства относятся:

Компактность. Благодаря небольшим размерам устройство удобно хранить в бардачке. Удобство применения. В интернете предлагаются различные варианты софта, позволяющего автосканеру правильно работать. Точность считываемых показаний. При грамотном использовании данные отображаются со 100% точностью, что дает возможность проанализировать текущее состояние автомашины. Экономия средств на диагностические и ремонтные работы. Автовладелец получает возможность экономить, не посещая автомастерскую для диагностики. Необходимость в дорогостоящем ремонте также отсутствует, поскольку использование автосканера позволяет устранить неполадки вовремя.

Автовладельцы, решившие купить удобный и практичный прибор, получают немало выгод. Использование адаптера позволяет постоянно держать автомобиль в хорошем техническом состоянии.