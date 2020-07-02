Увлекательные фантастические книги нашего времени

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Разве может быть что-то лучше, чем провести свободные несколько часов за чтением?

!Наверное, это одно из самых увлекательных времяпрепровождений. Поэтому очень важно выбрать тот жанр, который приведет в восторг.

Среди удивительных детективов, приключенческих рассказов, есть книги, которые не оставляют ни одного своего читателя равнодушными. И именно фантастика привлекает к себе читателей разных возрастов.

К ней чувствуют пристрастие молодые парни и девушки, авторская фантастика дарит неимоверное удовольствие и даже в некотором смысле азарт пожилым людям. Читатели разных профессий готовы часами следить за жизнью ирреальных существ и тех, кто будет населять нашу Землю через столетия.

Поэтому ежегодно в продаже появляются новые фантастические работы, которые радуют. И среди них всегда приятно находить новинки, сюжет которых увлекает с первой страницы и удерживает интригу до последней.

А нет удовольствия большего, чем бесплатно читать книги онлайн, которые были вот-вот, совсем недавно, написаны, и которые увлекают без памяти.

Именно поэтому читатели следят за новостями, внимательно присматриваются к презентациям. Кому-то нравится один автор, кому-то целый жанр. Но главное – любовь к фантастике бесконечна. А значит, любопытно знакомиться не только с новым произведениями, но еще совсем малоизвестными авторами. Поэтому представляем вашему вниманию книги про фантастику читать которые вы будете с неимоверным удовольствием.

Рейтинг интересных новинок

Если любите окунуться с головой в интригующий сюжет, где на каждом шагу читателя ждут нежданные сюрпризы, то «Параграф 78» понравится вам. Автор - Андрей Лазарчук рассказывает историю о спасении мира от вируса, которое, кстати говоря, очень актуально в наши дни. Поэтому читатель под впечатлением мастерства автора совершит целое путешествие из настоящего в новое время.

Зарубежная фантастика – это то, что любят читатели из разных стран. И поэтому известный автор - Нил Шустерман создал свой фантастический шедевр «Грязь на наших ботинках». Эта работа поведает о том, о чем знали многие, но почему-то не акцентировали на всем этом своего внимания.

Многие говорят, что героическая фантастика иная, но спорить с тем, что она увлекательная не станет никто. Поэтому творческий шедевр «Прознатчик» Александра Башибузука имеет смысл прочитать.

Абсолютно верно, что и иные работы других авторов могут оказаться не менее интересными. Поэтому имеет смысл и самостоятельно подобрать для себя несколько фантастических романов или рассказов, которые бы вы хотели прочитать этим летом. Вы можете выбирать разные тексты, но главное – вы будете бесплатно читать книги онлайн, в любое удобное для вас время.