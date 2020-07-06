Сервис «Цифровые модели»: новый уровень для конструкторов

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Новый сервис «Цифровые модели» структурно представляет собой 3D-модели, являющиеся эталонными

Они имеют единый принцип визуализации. Но, несмотря на данный факт, разработаны исходя из актуальных норм научно-технической документации – за основу взят регламент САПР, а также параметрические исходные данные.

Этот сервис справочно-информационной системы «Техэксперт» легко настраивается под необходимые параметры. Каждому специалисту доступны для постоянного использования перечисленные далее возможности.

Основные возможности нового сервиса «Цифровые модели»:

Структура в виде таблиц. Различные параметры по каждой позиции 3D-модели отображаются в табличной части. Причем она упорядочена – благодаря чему получится быстро найти необходимый узел и деталь, ознакомиться с описанием. Особенно удобно, что элементы распределяются по типоразмеру, а также предусмотрен поиск сведений по конкретным параметрам, определенным пользователем сервиса. Деталей может быть представлено до нескольких десятков тысяч вариантов. Поэтому для уточнения параметров каждого элемента таблицы могут отображать искомые детали визуализации в миниатюрном формате. Таким образом табличная структура является удобной для пользователей – получится при необходимости уточнения различных сведений быстро сориентироваться, сопоставить детали и узлы. Развернутые точные описания. В ячейках таблицы содержаться файлы с описанием деталей. В них есть полные технические характеристики, среди которых базовые параметры элементов – включая высоту, длину, ширину и другие данные. Переключение по блокам с информацией. Сервис позволяет достаточно оперативно и без совершения лишних действий переключаться с одного режима просмотра информации в другой, так как для пользователей важна визуализация искомого объекта. К примеру, получится быстро перейти к 3D-визуализации, если нет потребности в изучении технической документации. Сведения по актуальному ГОСТ. В табличной части в ячейке в любой момент можно найти сведения по ГОСТ для определенной детали. Когда данный стандарт не предусматривается, вместо него содержатся соответствующие нормативные документы, на основании который была разработана техдокументация. Широкие возможности для поиска. Сервис «Цифровые модели» включает развернутые описания абсолютно для каждого объекта. Поэтому разработчики предусмотрели удобную функцию – пользователь при определенных настройках может выбрать в «Поиске» данные по каким-либо параметрам нужной ему 3D-модели, при этом игнорируя имеющуюся документацию на нее. Иначе говоря, техническая документация будет носить исключительно характер рекомендации.

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