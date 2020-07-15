Выбор и преимущества строительных гидравлических подъемников

15:13

Для решения разных строительных задач используются гидравлические подъемники

Они позволяют поднимать и удерживать груз на определенной высоте. Производители выпускают варианты с разными техническими и эксплуатационными свойствами. Это позволяет выбрать устройство, которое бы оптимально подходило для выполнения работ. На сайте podemniki-ekb.ru представлены гидравлические подъемники разных типов для осуществления деятельности в условиях стройплощадки, склада, СТО.

Виды строительных подъемников

По функциональному назначению выделяют аппараты:

Грузовые. В них допускается исключительно перемещение объектов без людей. Часто дополняются инструментами механизированной разгрузки для увеличения пропускной способности.

Грузопассажирские. Подходят как для работников, так и для поднятия груза. Популярны в высотном строительстве. К этому типу предъявляются высокие требования безопасности.

Монтажные. Не применяются для транспортировки груза, но обеспечивают полноценную работу стройплощадки. Подходят для размещения строителей, удержания инструментов или материалов.

По принципу работы различают мачтовые, ножничные или коленчатые. Первый тип относится к машинам цикличного действия. Главный элемент – металлическая жесткая ферма-мачта. Она выполняет функцию направляющей при движении грузовой платформы.

Ножничный подъемник имеет систему рычагов и гидравлических цилиндров. На нее опирается металлическая платформа, способная перемещаться в вертикальных плоскостях. Устройства отличаются повышенной надежностью, простотой использования и небольшими размерами.

Коленчатые подъемники имеют особую конструкцию стрелы, которую можно удлинять при использовании дополнительных секций. Этот тип оборудования представляет собой механизмы, незаменимые при организации работ в труднодоступных местах.

Плюсы использования гидравлических подъемников

Главное преимущество машин – высокая грузоподъемность. Устройства могут поднимать более 3 тонн. Поэтому их можно эксплуатировать на площадках, где нужно перемещать тяжеловесные грузы. Современные производители предлагают подъемники, работающие относительно тихо. К плюсам относится:

минимальное потребление электроэнергии;

возможность простой фиксации положения;

плавный ход;

высокая безопасность и надежность всех механизмов.

Оборудование отличается высокой устойчивостью к поломкам и длительным сроком службы. Можно выбрать машины с учетом необходимой грузоподъемности и высоты подъема.