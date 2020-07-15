]]>
]]>
Главная Наука и техника

Выбор и преимущества строительных гидравлических подъемников

15:13 15.07.2020

Для решения разных строительных задач используются гидравлические подъемники 

Они позволяют поднимать и удерживать груз на определенной высоте. Производители выпускают варианты с разными техническими и эксплуатационными свойствами. Это позволяет выбрать устройство, которое бы оптимально подходило для выполнения работ. На сайте podemniki-ekb.ru представлены гидравлические подъемники разных типов для осуществления деятельности в условиях стройплощадки, склада, СТО.

Виды строительных подъемников

По функциональному назначению выделяют аппараты:

  • Грузовые. В них допускается исключительно перемещение объектов без людей. Часто дополняются инструментами механизированной разгрузки для увеличения пропускной способности.
  • Грузопассажирские. Подходят как для работников, так и для поднятия груза. Популярны в высотном строительстве. К этому типу предъявляются высокие требования безопасности.
  • Монтажные. Не применяются для транспортировки груза, но обеспечивают полноценную работу стройплощадки. Подходят для размещения строителей, удержания инструментов или материалов.

По принципу работы различают мачтовые, ножничные или коленчатые. Первый тип относится к машинам цикличного действия. Главный элемент – металлическая жесткая ферма-мачта. Она выполняет функцию направляющей при движении грузовой платформы.

Ножничный подъемник имеет систему рычагов и гидравлических цилиндров. На нее опирается металлическая платформа, способная перемещаться в вертикальных плоскостях. Устройства отличаются повышенной надежностью, простотой использования и небольшими размерами.

Коленчатые подъемники имеют особую конструкцию стрелы, которую можно удлинять при использовании дополнительных секций. Этот тип оборудования представляет собой механизмы, незаменимые при организации работ в труднодоступных местах.

Плюсы использования гидравлических подъемников

Главное преимущество машин – высокая грузоподъемность. Устройства могут поднимать более 3 тонн. Поэтому их можно эксплуатировать на площадках, где нужно перемещать тяжеловесные грузы. Современные производители предлагают подъемники, работающие относительно тихо. К плюсам относится:

  • минимальное потребление электроэнергии;
  • возможность простой фиксации положения;
  • плавный ход;
  • высокая безопасность и надежность всех механизмов.

Оборудование отличается высокой устойчивостью к поломкам и длительным сроком службы. Можно выбрать машины с учетом необходимой грузоподъемности и высоты подъема.

Темы: Наука и техника
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации