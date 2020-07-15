Выбор и преимущества строительных гидравлических подъемников
Они позволяют поднимать и удерживать груз на определенной высоте. Производители выпускают варианты с разными техническими и эксплуатационными свойствами. Это позволяет выбрать устройство, которое бы оптимально подходило для выполнения работ. На сайте podemniki-ekb.ru представлены гидравлические подъемники разных типов для осуществления деятельности в условиях стройплощадки, склада, СТО.
Виды строительных подъемников
По функциональному назначению выделяют аппараты:
- Грузовые. В них допускается исключительно перемещение объектов без людей. Часто дополняются инструментами механизированной разгрузки для увеличения пропускной способности.
- Грузопассажирские. Подходят как для работников, так и для поднятия груза. Популярны в высотном строительстве. К этому типу предъявляются высокие требования безопасности.
- Монтажные. Не применяются для транспортировки груза, но обеспечивают полноценную работу стройплощадки. Подходят для размещения строителей, удержания инструментов или материалов.
По принципу работы различают мачтовые, ножничные или коленчатые. Первый тип относится к машинам цикличного действия. Главный элемент – металлическая жесткая ферма-мачта. Она выполняет функцию направляющей при движении грузовой платформы.
Ножничный подъемник имеет систему рычагов и гидравлических цилиндров. На нее опирается металлическая платформа, способная перемещаться в вертикальных плоскостях. Устройства отличаются повышенной надежностью, простотой использования и небольшими размерами.
Коленчатые подъемники имеют особую конструкцию стрелы, которую можно удлинять при использовании дополнительных секций. Этот тип оборудования представляет собой механизмы, незаменимые при организации работ в труднодоступных местах.
Плюсы использования гидравлических подъемников
Главное преимущество машин – высокая грузоподъемность. Устройства могут поднимать более 3 тонн. Поэтому их можно эксплуатировать на площадках, где нужно перемещать тяжеловесные грузы. Современные производители предлагают подъемники, работающие относительно тихо. К плюсам относится:
- минимальное потребление электроэнергии;
- возможность простой фиксации положения;
- плавный ход;
- высокая безопасность и надежность всех механизмов.
Оборудование отличается высокой устойчивостью к поломкам и длительным сроком службы. Можно выбрать машины с учетом необходимой грузоподъемности и высоты подъема.