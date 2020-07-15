Плюсы и особенности баннерной сетки

15:26

Баннерная сетка – уникальный материал для нанесения широкоформатного изображения

Делается из поливинилхлорида, имеет четкую сетчатую структуру. Полотна имеют внутреннюю основу из полиэфирных нитей, практически не поддается воздействию внешних раздражителей.

Сетка может устанавливаться на стендах, фасадах домов или на специально организованных площадках. Нашла свое применение и в строительстве при реконструкции зданий. Часто применяется для украшения домов с поврежденными фасадами или для ограждения спортивных сооружений, стадионов. Размеры ячейки достигают примерно 1*1 мм, но этот показатель может варьироваться. Плотность изменяется от 300 до 600 г/кв. м. Поэтому всегда можно подобрать тот вариант, который подойдет к конкретному случаю.

Баннерная сетка или ткань?

Выбирая баннер на сетке, нужно понимать его отличия от тканевого варианта. Второй воздухонепроницаем, поэтому похож на парус. Из-за этого есть ряд ограничений на использование. Полотно может разорвать сильный порыв ветра. Сетка пропускает воздух, легко противостоит порывам ветра. Ее можно применять и для организации большого рекламного пространства.

В отличие от баннера пористый материал:

имеет небольшой вес из-за пористой структуры, что снижает нагрузку на крепеж;

пропускает свет, может устанавливаться там, где есть окна;

устанавливается на любом расстоянии от стены.

Виды баннерных сеток

Есть варианты с подложкой и без нее. Первые актуальны для печати на горизонтальных станках. Позволяют получить качественную картинку. Типы без подложки имеют меньшую стоимость, но печать на них допускается исключительно вертикальным методом.

Для работы с обоими видами используется широкоформатная сольвентная печать. Она предполагает применение красок, которые не выцветают под УФ-лучами или портятся при осадках. Разрешение подбирается с учетом размеров материала. Сольветная печать подходит для полотен, размещённых на улице.

Для баннерной сетки, расположенной в помещении, отдают предпочтение интерьерным краскам. Независимо от типа краски материал хорошо ее впитывает, поэтому картинка остается четкой.

Баннерная модель выпускается:

армированной или неармированной;

с крупными или мелкими ячейками.

Срок службы уличного варианта обычно доходит до трех лет. За годы использования баннерная сетка доказала свою эффективность. Сегодня этому материалу нет аналогов на рынке, поэтому ей отдают предпочтение многие рекламодатели.