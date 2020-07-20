Это зависит от вас: как продлить срок службы гидравлического экскаватора

14:47

Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием гидравлических экскаваторов уже около 30 лет

За это время скопилась статистика, которой хочется поделиться. Около 65 % поломок гидравлики связаны с тем, что ее плохо обслуживают: не чистят маслоприемник, не используют фильтры при заливке, заливают масло из грязной бочки, неправильно прогревают машину зимой или просто постоянно ее перегружают. Такие мелочи, повторяющиеся раз за разом, приводят к серьезным поломкам. Даже если вы решили купить экскаватор Komatsu, который славится своей долговечностью, небрежное отношение приведет к тому, что к мастерам придется обращаться чаще. Поэтому мы собрали 8 советов по правильной эксплуатации и обслуживанию гидравлических агрегатов. Они будут полезны как опытным операторам, так и тем, кто только решил купить экскаватор.

8 советов по эффективному использованию гидравлических экскаваторов

Соблюдайте технику безопасности: начинайте работу после подачи звукового сигнала, всегда проверяйте уровень масла и не игнорируйте сообщения бортового компьютера о неполадках. Следите за чистотой масла — в него не должны попадать грязь, вода и другие примеси. Заливайте жидкость в бак через сетчатый фильтр. После каждой заливки очищайте горловину. Следите за температурой масла — она не должна превышать 80 °С. Если перегревы случаются часто, обратитесь к мастерам — нужно найти причину. Чаще всего проблема в том, что навесное оборудование несовместимо с машиной. Берегите гидроцилиндры — не допускайте их повреждения, не работайте с негабаритными грузами передним ковшом. Зимой на время стоянки протирайте штоки от конденсата и втягивайте их. Иначе образуется грязная наледь, которая, растаяв, забьет сальник гидроцилиндра. Не перегружайте машину. Когда достигается предельная нагрузка гидравлики, срабатывает клапан ограничения давления. Понятно, что постоянная работа на пределе возможностей сокращает срок службы техники. Если в технике нет системы мониторинга, предельное давление приходится определять интуитивно – по звуку, когда машина начинает «выть». Прогревайте машину правильно. Нужно прогревать не только мотор, поработав на холостых, но и гидравлику — с помощью плавных движений рабочим оборудованием. Меняйте гидравлические шланги вовремя. Периодичность замены указывается в спецификациях машины. Например, для техники Komatsu это 4000 моточасов. Периодически диагностируйте машину: проверяйте давление в гидравлической системе, температуру. Прислушивайтесь: нет ли посторонних шумов?

Как грязь влияет на долговечность машины

Отдельно отметим важность чистоты масла, которое вы заливаете в машину. В гидравлических системах нет фильтров, которые бы очищали жидкость от грязи и всяческих примесей. Точнее, они есть, но на выходе из системы. Поэтому загрязненный расходник влияет на работоспособность всего гидравлического оборудования. Самая распространенная поломка из-за грязи — заклинивание насосной станции, в которую попала механическая примесь.