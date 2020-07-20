Это зависит от вас: как продлить срок службы гидравлического экскаватора
За это время скопилась статистика, которой хочется поделиться. Около 65 % поломок гидравлики связаны с тем, что ее плохо обслуживают: не чистят маслоприемник, не используют фильтры при заливке, заливают масло из грязной бочки, неправильно прогревают машину зимой или просто постоянно ее перегружают. Такие мелочи, повторяющиеся раз за разом, приводят к серьезным поломкам. Даже если вы решили купить экскаватор Komatsu, который славится своей долговечностью, небрежное отношение приведет к тому, что к мастерам придется обращаться чаще. Поэтому мы собрали 8 советов по правильной эксплуатации и обслуживанию гидравлических агрегатов. Они будут полезны как опытным операторам, так и тем, кто только решил купить экскаватор.
8 советов по эффективному использованию гидравлических экскаваторов
- Соблюдайте технику безопасности: начинайте работу после подачи звукового сигнала, всегда проверяйте уровень масла и не игнорируйте сообщения бортового компьютера о неполадках.
- Следите за чистотой масла — в него не должны попадать грязь, вода и другие примеси. Заливайте жидкость в бак через сетчатый фильтр. После каждой заливки очищайте горловину.
- Следите за температурой масла — она не должна превышать 80 °С. Если перегревы случаются часто, обратитесь к мастерам — нужно найти причину. Чаще всего проблема в том, что навесное оборудование несовместимо с машиной.
- Берегите гидроцилиндры — не допускайте их повреждения, не работайте с негабаритными грузами передним ковшом. Зимой на время стоянки протирайте штоки от конденсата и втягивайте их. Иначе образуется грязная наледь, которая, растаяв, забьет сальник гидроцилиндра.
- Не перегружайте машину. Когда достигается предельная нагрузка гидравлики, срабатывает клапан ограничения давления. Понятно, что постоянная работа на пределе возможностей сокращает срок службы техники. Если в технике нет системы мониторинга, предельное давление приходится определять интуитивно – по звуку, когда машина начинает «выть».
- Прогревайте машину правильно. Нужно прогревать не только мотор, поработав на холостых, но и гидравлику — с помощью плавных движений рабочим оборудованием.
- Меняйте гидравлические шланги вовремя. Периодичность замены указывается в спецификациях машины. Например, для техники Komatsu это 4000 моточасов.
- Периодически диагностируйте машину: проверяйте давление в гидравлической системе, температуру. Прислушивайтесь: нет ли посторонних шумов?
Как грязь влияет на долговечность машины
Отдельно отметим важность чистоты масла, которое вы заливаете в машину. В гидравлических системах нет фильтров, которые бы очищали жидкость от грязи и всяческих примесей. Точнее, они есть, но на выходе из системы. Поэтому загрязненный расходник влияет на работоспособность всего гидравлического оборудования. Самая распространенная поломка из-за грязи — заклинивание насосной станции, в которую попала механическая примесь.