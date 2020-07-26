Как правильно выбрать строительный подъемник

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Строительные подъемники являются мощным инструментом

Охватывая подъемные, ножничные подъемники, погрузчики и других виды подъемников, строительные подъемники относятся к грузоподъемным механизмам. Они могут помочь во всем: от перемещения материалов на ранних этапах проекта до поднятия рабочих в труднодоступные места и до точной отделки деталей. Все виды подъемников, которые рассматриваются в статье, можно найти у https://podemnik-rst.ru/.

Важно понимать функциональность и особенности каждого варианта. Когда вы управляете разнообразными потребностями строительной площадки, вы должны выбрать подходящую технику для каждой задачи.

Телескопические подъемники

Телескопические подъемники имеют выдвижную опору, которая может достигать различной высоты. Телескопические подъемники лучше всего подходят для узкоспециализированных работ, таких как ремонт электрооборудования или обрезка деревьев, в которых один работник может справиться с работой. Телескопические подъемники имеют большую длину хода, чем другие варианты. Они доступны с электрическим приводом и сплошными шинами для внутреннего использования или газовым режимом и накачанными шинами для грубого наружного использования.

Ножничные подъемники

Ножничные подъемники выполняют те же основные функции, что и электрические ножничные подъемники. Основное отличие состоит в том, что они имеют более стабильные шины, предназначенные для наружных условий и суровых условий. Как правило, вам понадобится ровная площадка для использования ножничного подъемника, но модель пересеченной местности может помочь вам ориентироваться на некоторых участках земли, ведущих к вашему рабочему месту. Если вам требуется несколько рабочих, чтобы добраться до внешнего объекта одновременно, этот тип оборудования может быть идеальным вариантом.

Люльки строительные

Подвесные платформы, иногда называемые люльками, поднимают и опускают персонал и материалы в рабочее положение с помощью кабелей и электрических лебедок.

Идеально подходит для монтажа, инспекции и технического обслуживания строительных или промышленных объектов. Подвесные платформы и люльки популярны среди подрядчиков благодаря своей скорости и удобству.

Что нужно учитывать при выборе подъемника

Ограничения пространства: учитывайте пространство, через которое движется ваш подъемник.

Грузоподъемность: чтобы предотвратить перегрузку, вы должны учитывать, сколько рабочих и сколько снаряжения, которое будет загружено на подъемной платформе.

Совместимость с источником питания: дизель является популярным выбором благодаря своей доступности и крутящему моменту. Однако, если вы работаете в помещении, электродвигатели работают тише и не имеют выбросов. Вы также можете выбрать двухтопливные моторы для большей гибкости.

Условия работы: ваша местность крутая и сложная, или она нежная и мягкая? Условия будут определяющим фактором.

Строительные подъемники охватывают широкий спектр применения. От подъемников, которые поднимают одного человека на высоту до 12 футов, до машин, которые могут поднимать группу рабочих на высоту до 150 футов, есть много вариантов с авиационными рабочими платформами. Ищете ли вы один для крупного строительного проекта или для своего склада, вы должны рассмотреть сильные стороны каждого типа подъемника, чтобы выбрать лучший для ваших нужд.