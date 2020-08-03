Когда стоит заменить редуктор с мотором на мотор-редуктор

22:55

Владельцы небольших промышленных предприятий часто начинают бизнес не очень-то разбираясь в технической его составляющей

Ведь сейчас главными аргументами являются "графики спроса и прибыли", которые рисуют люди тоже не разбирающейся в технической составляющей. В итоге "под ключ" покупается предприятие, оснащенное далеко не по последнему слову техники.

Для чего нужен редуктор и его отличие от мотор-редуктора

О том сколько стоят редукторы, https://reductory.ru можно узнать на указанном сайте. Но для начала немного физики и уроков отмененного для креативных менеджеров трудового обучения.

Для того, чтобы производственная линия, станок, промышленный узел, механизм или автомобиль заработал, нужен мотор. Неважно на чем именно работающий, хотя на промышленных предприятиях сейчас повсеместно применяют электромоторы.

Но мотора самого по себе недостаточно. Автомобилисты вспомнят про коленвал, который надо менять. Реже - про редуктор. Который может изменить и/или передать крутящий момент мотора в нужную сторону. Редукторы - это очень старый, но по-прежнему очень нужный механизм. Поэтому способов передачи и изменения крутящего момента придумали довольно много:

червячные (основанные на известной еще Архимеду червячной передаче);

цилиндрические (придуманы около ста лет назад, но еще не утратившие актуальности);

планетарные (изменяет крутящий момент при помощи зубчато-шестереночного механизма).

Существует также некоторое количество промежуточных моделей. В данном случае главным является то, что редукторов много, они разные и изменяют крутящий момент по-разному. При этом, именно характеристики, а не тип редуктора являются ключевым параметром. Их всего две и именно их надо смотреть в техпаспорте: передаточное число и крутящий момент.

Отличие мотор-редуктора от редуктора

Обычная схема сборки производственной линии ранее предполагала приобретение мотора нужной мощности и редуктора с нужными характеристиками отдельно. Мотор-редуктор - это устройство, где мотор и редуктор уже соединены в один механизм. В отдельных случаях это удобно. Но такая схема имеет и недостатки.

при выходе из строя, придется менять весь механизм, а не его часть;

починка и приобретение комплектующих для мотор-редукторов как правило, обходится дороже;

ограниченные возможности по изменению характеристик производственной линии небольшим способом.

Тем не менее, именно мотор-редукторы сейчас являются наиболее простым способом для монтирования привода небольшой производственной линии. Простота эксплуатации и исключение человеческого фактора позволяет считать мотор-редуктор более надежным.