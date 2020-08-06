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POS-системы: бесперебойная работа кассы предприятия

15:06 6.08.2020

Сегодня все больше распространение получают POS-системы — сборные комплекты оборудования, автоматизирующие кассовые операции 

Входящие в них устройства соединены так, чтобы упростить деятельность продавца и обеспечить оперативное обслуживание покупателей или клиентов. Подобные решения во многом увеличивают производительность и функциональность кассового узла, что особенно актуально для точек со значительной пропускной способностью, к которым можно отнести супермаркеты, рестораны, сервисные компании и т.д.

Преимущества и состав системы

Комплектация современных POS-систем соответствует федеральному закону 54 от 22 мая 2003 года. К примеру, распространенная pos система для кафе будет включать в себя фискальный регистратор, клавиатуру и монитор, сканер штрихкодов, дисплей для покупателя, ящик для выдачи денег и некоторые иные компоненты с дополнительными функциями. Настройка оборудования производится таким образом, чтобы оно выполняло задачи, для которых недостаточно стандартной онлайн-кассы либо дополнительного смарт-терминала. Благодаря данной системе обеспечивается бесперебойная работа кассы даже в самые интенсивные смены.

Итак, основные преимущества автоматизированной торговой системы включают в себя:

• удобство в размещении;
• компактные размеры;
• сочетаемость с различными государственными кассовыми системами;
• экономичность;
• гибкость.

Владельцу торгового комплекса не придется подбирать компоненты по отдельности и переживать об их совместимости. Достаточно зарегистрировать оборудование в ФНС и можно незамедлительно начинать его подключение и внедрение в повседневную работу предприятия. POS-система уже имеет предустановленное кассовые программное обеспечение, что еще более упрощает начало работы.

Как выбрать систему

При выборе комплекса стоит обращать внимание на производителя, доверяя ведущим компаниям, устройства которых уже в действительности доказали свою эффективность и надежность. Уже далее учитываются, такие факторы, как:

• длительность срока службы;
• бесперебойная работа в течение длительного периода времени;
• оперативное обслуживание клиентов.

Сегодня в продаже можно найти ПОС-системы различного ценового сегмента, что придется по нраву именно владельцам малых предприятий: небольших магазинов и кафе. Такие предприниматели могут приобрести бюджетную модель, значительно сократив уже первоначальные расходы на кассовое оборудование.
 

Темы: Наука и техника
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