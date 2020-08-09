Ремонт настольных компьютеров и компьютерной техники

13:34

Многолетний опыт сотрудников гарантирует, что ремонт компьютеров находится на самом высоком уровне

Профессиональный ремонт и установка настольных компьютеров, настройка компьютеров, ремонт и установка операционной системы. Ремонт видеокарт, обновление BIOS, ремонт и замена компонентов, продажа компьютеров. Выполняется ремонт компьютеров квалифицированными экспертами в этом сегменте.

Основные виды ремонтных работ

Для сотрудников ремонт экранов, замена матриц, ремонт силовых систем, замена материнских плат, ремонт после затопления, очистка системы охлаждения и замена микросхем BGA, ремонт системы или восстановление данных не являются проблемой!

Ваше компьютерное оборудование вышло из строя, и вы не знаете, как его починить? Вам определенно понадобится помощь специалистов. В компании в течение многих лет работают лучшие специалисты в области информационных технологий, которые способны быстро и эффективно вернуть любой компьютер в рабочее состояние.

В зависимости от ваших индивидуальных потребностей вы можете лично посетить сервис или вызвать мастера на дом.

Компания предлагает клиентам комплексное обслуживание различных устройств, включая планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны, а также настольные компьютеры. Также занимается компания ремонтом так называемых периферийных устройств, то есть мониторов, принтеров, клавиатур и ИБП. При необходимости производят настройку устройств, устанавливают новые компьютерные системы, также заменяют матрицы и материнские платы в ноутбуках.

Вы потеряли все сохраненные на диске данные в результате сбоя? Или вы случайно залили устройство водой или другим напитком? Не паникуйте, специалисты сервиса сделают все, чтобы помочь вам решить эту проблему.

Особенности ремонтных работ

Специалисты понимают, что вы заботитесь о том, чтобы как можно скорее забрать отремонтированное оборудование. Поэтому в отделении неотложной помощи эксперты прилагают все усилия, чтобы время устранения неисправностей не превышало 2-3 рабочих дней (особенно если запасные части относительно легко доступны). Во время выполнения услуги используют только оригинальные детали, поставляемые проверенными продавцами, с которыми компания сотрудничает уже довольно долгое время.

Многолетний опыт сотрудников гарантирует, что ремонт компьютеров находится на самом высоком уровне. Компьютерный сервис заботится о том, чтобы знания в области обслуживания ноутбуков, компьютеров и любого оборудования постоянно углублялись.