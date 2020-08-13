Топ-5 советов: как научиться говорить по-английски свободно

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Каков же оптимальный рецепт быстрого и качественного освоения языка?



ТОП-5 Подсказок: Как научиться говорить по-английски?

Современный мир располагает самыми разными способами для изучения английского языка. Нынешние технологии не требуют от человека каких-либо значительных усилий, а обучение происходит в довольно легкой и интересной форме. Главное – желание и внутренняя мотивация, все остальное придет.

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Каков же оптимальный рецепт быстрого и качественного освоения языка? Ответ прост: это должно приносить вам удовольствие.

И ниже мы предлагаем 5 простых шагов, которые позволят легко и без постоянно принуждения начать говорить на английском или выйти на новый уровень его использования в реальной жизни. Итак:

Смотрите видеоуроки

Существует множество роликов для людей разных возрастов на таких сервисах, как, например, YouTube. Это отличная возможность понять структуру изучаемого языка и пополнить свой словарный запас.

Наличие смартфона или планшета и мобильного Интернета позволяет смотреть видео по дороге в университет или на работу. В большинстве случаев материал преподносится простым и понятным способом, в уроках приводятся примеры из реальной жизни, рассматриваются ключевые правила грамматики, приводится словарь по теме.

Каждый может найти тот или иной видеокурс по своему вкусу и с радостью включать очередной эпизод на своем гаджете в удобное время.

Повторяйте вслух

Очень хорошая практика, дающая быстрый результат. Многие стараются запоминать что-то про себя, прокручивая слова в голове. Но такой способ никогда не будет настолько эффективным, как произнесение слов, фраз и предложений вслух.

Это сродни процессу заучивания стихов в школе. Во-первых, так лучше и быстрее запоминаются слова. Во-вторых, вы проводите собственную речевую тренировку, оттачивая произношение и дикцию. И, наконец, вы будете более уверенно себя чувствовать, общаясь с другими людьми, а они – гораздо лучше понимать Вас.

Говорить с самим собой и с друзьями

Многим кажется, что говорить с собой неловко по объективным причинам. Но, произнося что-либо вслух, вы сами себя и воспринимаете, слышите, понимаете, над чем следует работать, а что уже доведено до автоматизма.

А если у вас есть друзья или знакомые, которые с радостью пообщаются с вами на английском языке, то все получают отличную возможность. Это не только очень интересно, но и весьма результативно.

Именно регулярная разговорная практика позволяет вам совершенствоваться, пополнять знания, отрабатывать использование грамматических конструкций и расширять словарный запас.

Разговорный клуб

Еще одна отличная возможность погрузиться в непосредственное общение. Лучше всего, если в клубе, вообще, не говорят по-русски.

Его посещение позволит вам взаимодействовать с людьми, обладающими разным уровнем знаний, профессиональными и личными интересами, качествами и т.д. Вы приобретете еще большую гибкость, коммуникабельность и уверенность в общении на изучаемом языке.

Фильмы и сериалы

Смотрите как можно больше и в разных вариантах. Вы можете, например, начать практику с просмотра любимого фильма на русском языке, но включить иностранные субтитры.

Или наоборот – использовать зарубежную озвучку и отечественный текст. Таким образом, можно изучать язык с разных ракурсов.

В дальнейшем захочется воспринимать все исключительно в оригинале. В этом случае ваше восприятие будет формироваться как на основе аудио- (речь актеров), так и визуальной (субтитры) составляющей, что создаст гораздо более мощный эффект.

Кроме того, именно с помощью фильмов, видеороликов и сериалов, вы начнете понимать и постигать специфику произношения, распознавать акценты, использовать фразы, которые довольно часто встречаются в обиходе и т.д.

Перечисленные простые способы легко вписываются в обыденную жизнь и не требуют практически никаких усилий. Наоборот, все происходит легко, с радостью и удовольствием.

Вы можете обучаться в любое удобное время, когда хотите. При этом запоминание слов и понимание английского языка будут формироваться автоматически, как при разучивании нового танцевального движения.

Используйте любой способ, а лучше комбинируйте их друг с другом. Это в разы повысить эффективность освоения основного международного языка.