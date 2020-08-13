Что нужно учитывать при выборе перфоратора?

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В процессе строительства и проведения ремонтных работ используют такой прибор, как перфоратор

Сегодня на рынке можно увидеть широкий выбор моделей устройств разных размеров. Определённые перфораторы удобнее использовать для сверления бетона, другие необходимы, чтобы проделать небольшое отверстие. Некоторые модели инструмента хорошо подойдут для работ по гипсокартону. Перфораторы позволяют выполнять следующие функции: простое сверление, бурение с ударом и режим долбления. На сайте предоставляется аренда перфоратора; доступны сетевые, аккумуляторные и пневматические модели инструментов.

На какие факторы обращать внимание при выборе?

Специалисты по строительству и ремонту советуют при выборе перфоратора обращать внимание на следующие параметры:

Производительность работы устройства. Она определяется 2 параметрами: мощностью и силой удара. Высокие значения этих показателей позволяют эффективно сверлить арматуру и бетон.

Число оборотов инструмента на холостом ходу в течении одной минуты. Показатель определяет скорость работы перфоратора.

Количество ударов в минуту. Параметр напрямую влияет на производительность инструмента.

Тип хвостовиков. Есть 2 основных типа хвостовиков: SDS-Max и SDS-Plus. Инструменты с креплением SDS-Plus часто используют в домашних условиях. Вес таких перфораторов небольшой. Модели с креплением SDS-Max используют профессиональные специалисты с опытом. Подобные перфораторы могут сверлить отверстия диаметром до 52 миллиметров. Устройства весят более десяти килограмм.

Число рабочих скоростей. Инструменты могут включать от одного до пяти скоростных режимов. В этом случае необходимо учитывать скорость вращения перфоратора. От этого зависит возможность бурения твёрдой поверхности.

Тип питания. Бывают проводные и аккумуляторные устройства.

Дополнительные возможности

Некоторые модели перфораторов включают различные дополнительные возможности. Функция реверса позволяет специалистам применять перфоратор в качестве шуруповерта, вытаскивать заклинивший бур в случае необходимости. Есть перфораторы, включающие такие полезные функции, как плавный пуск, режим антивибрации, стопор выключателя. Перфораторы позволяют сверлить отверстия в разных видах твёрдых материалов: граните, мраморе, кирпиче и так далее.

Выбирая перфоратор, важно учитывать условия и цель использования инструмента. Для применения на даче или в быту подойдут инструменты с одним режимом работы. Для профессионального использования специалисты выбирают перфораторы SDS+ с несколькими режимами работы. При покупке инструмента не нужно бросаться на наиболее дешёвые варианты. Срок эксплуатации таких инструментов обычно невелик. Стоит также отметить, что перфораторы отличаются от дрели пневматической реализацией ударной функции, они более эффективны.