Криопробирки для хранения замороженных образцов

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Пробирки для криогенного хранения применяются в микробиологических и клинических лабораториях для складирования образцов

Криопробирки помещаются в низкотемпературные морозильные камеры или специальные криохранилища с жидким азотом. Эти емкости всегда стерильны, нецитотоксичны, имеют герметично закрывающуюся крышку с различными видами резьбы – наружной или внутренней. Форма основания криопробирки может быть полусферической формы, либо «звездочкой» - для установки в специальные штативы для открывания одной рукой.

Использование

В криопробирках складируют образцы бактерий, вирусов, яйцеклетки, сперму, кровь, стволовые клетки и другие материалы, требующие глубокой заморозки для своей сохранности. При очень низких температурах срок хранения может быть практически неограничен. Также пробирки для низкотемпературного хранения применяются при проведении процедур экстракорпорального оплодотворения. Высокочистые пластиковые смолы и специальная эргономичная форма обеспечивают максимальную безопасность и качество материалов после проведения разморозки.

В крышки криопробирок можно устанавливать вставки разного цвета для быстрой идентификации образцов, также на боковой стороне присутствует муаровая поверхность для записей. Для автоматизированных центров хранения выпускаются модификации с идентификационными штриходами.

Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание:

Внутренняя поверхность стенок должна быть ровной и гладкой

Резьба на внешней стороне пробирки позволяет удобнее выливать содержимое, и не задерживать его на резьбе.

Дно «звездочка» обеспечивает свободную установку на рабочем столе либо в специальных штативах

Всегда обращайте внимание на сертификаты стерильности, они должны быть с действующим сроком годности.

Криопробирки для хранения материалов очень просто использовать. Они обеспечивают безопасное хранение при температурах до -196°C. В зависимости от объемов ваших образцов вы можете выбрать пробирки на 1.5, 2, 4 и более мл. Различие объема обеспечивается разной длиной сосуда при одинаковом диаметре. Последний позволяет эргономично хранить материалы в морозильной камере используя специальные штативы или криокробки из влагостойкого картона. Для хранения в жидком азоте вместо штативов используются криосоломины.

Кроштативы изготавливаются из различных материалов: полипропилена, полистирола или картона. Самые надежные, но и самые дорогие – подставки из полипропилена. Они имеют высокую прочность и стойкость к перепадам температур. Системы хранения лучше всего оснастить специальными рэками, которые позволяют размещать штативы для криопробиок максимально плотно для увеличения объемов хранимых материалов. Таким образом, основными характеристиками низкотемпературных морозильников является количетсво пробирок 2 мл, которые в них можно разместить. Так например морозильник Thermo Scientific TSX40086V может вместить до 40 000 криопробирок в 400 штативах.

Появившись не так давно, криопробирки заняли свое место в ряду лабораторного оснащения и на данный момент используются практически повсеместно. Самыми популярными производителями данной продукции в мире являются Thermo Scientific под брендом NUNC, Corning, Greiner и другие. О производимых на территории России криопробирках на сегодня данных нет.