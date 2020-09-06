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Как выбрать силовой кабель для промышленного применения

21:14 6.09.2020

Современная техника все больше опирается на связь и обмен данными, команды между устройствами и машинами, ИТ-инфраструктурой и вычислительными облаками 

Обеспечение надежной связи в промышленных условиях требует тщательного выбора кабелей и их расположения из-за многочисленных механических, экологических и электрических требований. Современный кабель силовой должен соответствовать уникальным стандартам.

Как выбрать кабель

Чтобы удовлетворить эти требования, производители должны найти компромисс среди многочисленных технических аспектов, а также решить много противоречивых приоритетов производительности и стоимости. Эта статья представляет собой обзор вопросов, связанных с проводкой в промышленной среде, обсуждение различий между коммерческими продуктами и промышленными версиями.

Промышленные установки включают производственные мощности, заводы по переработке нефти и газа, угольные шахты, очистные сооружения и транспортные системы, в том числе туннели и железные дороги. Эти среды создают сложные условия для кабелей.

Условия эксплуатации кабелей

Оболочка кабеля защищает провода от механических повреждений, влаги и химических веществ во время установки и эксплуатации. Он также может повысить огнестойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению и облегчить установку. В настоящее время производители предлагают уникальные решения в этом сегменте. Все благодаря профессиональному подходу и соблюдению самых разнообразных стандартов. Все дополнительные вопросы по выбору кабелей можно обсудить с профессиональными представителями поставщика.

Кабели для телекоммуникаций имеют собственный стандарт экологической совместимости (ANSI / TIA-1005-A), который также включает приложения на промышленных объектах. Этот стандарт определяет четыре уровня классификации:

  • для механической устойчивости,
  • проникновения влаги,
  • климатической устойчивости,
  • химической и электромагнитной устойчивости.

Кабели с бронированными кожухами (напр. с гальванизированной стальной проволокой) защищают провода от дробления. Бронированный кабель также может иметь оболочку из ПВХ или аналогичного материала вокруг брони, которая дополнительно герметизирует его и защищает от коррозии, например, когда он зарыт в землю. Многие производители имеют ряд запатентованных решений в этом отношении.

 

Темы: Наука и техника
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