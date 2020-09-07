Чем email-рассылка отличается от спама: какие письма вызывают доверие и интерес у получателей

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Как не превратить рассылку в спам? – вопрос, который будет актуален всегда как для новичков, так и для бывалых email-маркетологов

Почтовые клиенты стараются поддерживать email в числе удобных каналов для пользователей. Для этого они, среди прочего, постоянно улучшают спам-фильтры. Некоторые отправители ищут способы их обойти, другие по незнанию превращают свои сообщения в спам. В этом материале мы еще раз напомним, чем отличаются email-рассылки от спама, и расскажем, как сформировать доверие и обеспечить постоянный интерес аудитории к вашим письмам.

Спам vs. рассылка с разрешения



Спам – это не только рассылка по чужой/купленной базе подписчиков, которые не давали согласия получать рассылку от вас, а и любое письмо с нерелевантной и неактуальной для подписчика информацией. Характеристики спама:

отправка сообщений происходит через скрытую копию или с публичного домена (mail.ru, ukr.net и др.);

тема письма не соответствует содержанию;

отсутствует ссылка для отписки;

отправка продолжается до тех пор, пока получатель или почтовый клиент не предпримут меры блокировки;

отсутствует персонализация;

предложение не несет ценности для получателя, а преследует исключительно кратковременную коммерческую выгоду:

Рассылка с разрешения – это отправка сообщений тем получателям, которые добровольно предоставили свои контакты. Как собирают базу: офлайн – при регистрации накопительной карты, через QR-код, на мероприятиях и т. д.; онлайн – в формах подписки на сайте и в соцсетях, с помощью конкурсных механик и рекламы для получения лидов, при выполнении целевого действия (регистрации, заказе и т. п.), но обязательно с согласием на получение писем. Собранные контакты перед началом работы с ними должны пройти валидацию, иначе показатели рассылок могут быть печальными и в таком случае сервисы посчитают вас спамером. А самым надежным способом получить качественную базу без незаинтересованных и несуществующих получателей остается Double Opt-In – двойное подтверждение подписки (дополнительно через письмо).

Есть еще один вид рассылки – холодные письма, подразумевающие отправку без предварительного разрешения, но которые могут быть полезны получателю. Например, вы виделись с адресатом на конференции и хотите обсудить сотрудничество. В таком случае важно использовать настоящее имя отправителя, а в теме письма указывать, по какому поводу обращение: “Иванов, Email Conference, партнерство”. Имя отправителя и тема письма – два основных критерия, от которых зависит, откроет ли получатель сообщение. Холодное письмо не проморассылка, оно не должно ничего продавать, иначе будет расцениваться как спам. Это допустимый вид коммуникации на этапе знакомства, начала сотрудничества, чаще всего в В2В.

Если получатель не ответил, не преследуйте его. Доотправить что-то уместно, когда вы знаете, что письмо не было прочитано (используете трекер).

Пример достойного follow up с Quora от Ryan O'Hara:

Как избежать спама



Чтобы рассылка не превратилась в спам, она должна соответствовать следующим критериям:

Узнаваемое имя отправителя – вряд ли кто-то станет открывать письмо от незнакомого и непонятного отправителя. Шлите сообщения от своего бренда, со своего домена с настроенными цифровыми подписями. Это будет внушать доверие получателям и почтовикам, т. к. они увидят, что письма от вас и их не подделали. Проверенный адрес – профессиональные сервисы обеспечивают корректную работу с IP, а вот ведение емейл-маркетинга самостоятельно без выделенного адреса может принести сюрприз в виде спамящих соседей. С ними придется делить репутационные потери. А если вы сами будете слать множество сообщений с разных адресов, но одного IP, то это прямой путь под спам-фильтры. Краткая и емкая тема письма – она должна отражать суть сообщения и не пестрить капслоком, спецсимволами и стоп-словами в духе «заработай», «доход», «сделки» и т. п. Время отправки – письмо должно приходить в удобное для получателя время. В 2 часа ночи email никто не откроет, а если он проснется от уведомления, с большой вероятностью отправит жалобу. При планировании рассылок учитывайте бизнес-время и часовые пояса. Периодичность рассылки должна быть отрегулирована под определенного получателя. Не стоит забрасывать человека сообщениями каждый день, тем более, если он их не читает. Отслеживайте, в какое время и какие письма открывает пользователь. Это поможет определить периодичность и подходящее время рассылки. Современные алгоритмы позволяют легко выстроить стратегию частоты рассылок: Структура сообщения – на оценку сообщения также влияют: наличие версии plain text, блоков с причиной, по которой человек получает рассылку, и возможностью отписаться, соотношение текстовых блоков и изображений как минимум 50/50 (но лучше с перевесом в сторону текста). Содержание – естественно, контент писем не должен в темах или механиках (ссылках, скриптах) нарушать закон. Более того, спам-фильтры анализируют взаимодействие ваших подписчиков с рассылками. Чем оно активнее, тем лучше. А получатель будет читать только интересные и актуальные для него сообщения.

Как сделать рассылку максимально интересной для ваших получателей



Чтобы создавать вовлекающие и актуальные письма для своей аудитории, нужно постоянно следить за интересами всех подписчиков и реагировать на изменения в их поведении. Если в вашей базе более 100 контактов, самостоятельно сделать это практически нереально, но задачу легко решают современные сервисы email-рассылки. Например, функционал eSputnik позволяет фиксировать каждое действие определенного пользователя в рассылках и на сайте, даже когда он не авторизовался. Объединение всей информации в одном профиле дает возможность формировать максимально персонализированный контент, основанный на его опыте. Это будет вызывать отклик, доверие к вам и генерировать продажи.

Разберем, какие этапы нужно пройти для создания такой релевантной рассылки:

1. Сбор информации – кроме статичных данных (ФИО, пол, дата рождения, язык), важно отслеживать и фиксировать историю взаимодействий пользователя с вашими предложениями: добавление в избранное, просмотр страниц на сайте, открытие рассылки и др. Для всего этого сервисы имеют свои инструменты: начиная от интеграций с формами подписки, API, AMP-опросов в письмах, заканчивая специальными трекерами поведения.

2. Сегментация – позволяет задействовать собранную информацию и разделить аудиторию согласно выбранным критериям, чтобы сформировать наиболее точное предложение. Самый простой пример сегментации – отправлять контакту сообщения только тех типов и из категорий, которые он выбрал при подписке. Таким образом владельцам кошек зоомагазин не будет надоедать кормом для попугайчиков или рыбок. Вероятность попасть в спам уже снижается.

А есть еще и продвинутая сегментация, включающая более детальную информацию, данные из разных источников в реальном времени, которые не нужно предварительно где-то сохранять: сведения из CRM, поведение на сайте или в приложении (каждый клик, просмотр товаров, поиск, добавление в корзину – любое действие). Она учитывает количество этих действий, временные интервалы, предыдущие покупки, средний чек, даже активность офлайн. Все это можно комбинировать в условиях для составления сегмента:

Такая сегментация доступна в eSputnik. Вы также сможете использовать данные RFM-анализа – формировать сегмент, исходя из вовлеченности пользователей, где

- R (Recency) – давность последней покупки,

- F (Frequency) – суммарная частота покупок,

- M (Monetary) – объём покупок,

и таким образом улучшить взаимодействие с каждой из групп клиентов. Делайте особые предложения VIP-ам и вовремя возвращайте подписчиков и покупателей, активность которых остановилась. Либо же отписывайте незаинтересованные контакты, экономьте бюджет и избегайте лишних жалоб на спам.

3. Персонализация позволяет подобрать контент для сегментов, чтобы вызвать максимальный отклик у получателей и в конечном счете увеличить объем продаж. На основе собранных системой данных вы сформируете персонализированный контент для каждого пользователя: товарные рекомендации, постпродажные письма, брошенные корзины/просмотры и др.

Персонализация email – это возможность дать подписчику именно ту информацию, которая касается исключительно его, что в результате сокращает цепочку действий и подталкивает к покупке. Такая рассылка всегда будет полезной для получателя и выгодной для бизнеса.

4. Качественное оформление и верстка письма – форма сообщения также важна, как и его содержание. Современные системы имеют удобный редактор для создания адаптивных писем. Вы можете сделать дизайн рассылки в узнаваемом фирменном стиле, воспользоваться уже готовым шаблоном с правильным кодом, добавить готовую текстовую версию письма – то, что нужно для попадания во входящие, даже без специальных знаний.

5. Тестирование и анализ рассылки. Даже если у вас нет сомнений в релевантности и эффективности своих сообщений, тестировать их всегда стоит ради лучшего результата. Особенно это касается регулярных рассылок, ведь эффективность зависит порой от незначительных, на наш взгляд, факторов. Это может быть как тема, текст и элементы письма, так и, например, время отправки. Анализ подскажет, на что обратить внимание.

Выводы



Качественная email-рассылка не имеет ничего общего со спамом. Уважающая себя компания никогда не будет спамить своих подписчиков, т. к. это прямой путь к потере доверия почтовиков, систем рассылок и самих клиентов. Если вы заботитесь о своих получателях: изучаете их, сегментируете, качественно персонализируете контент, делаете его максимально удобным для восприятия, вы сможете привлечь внимание аудитории, увеличить кредит доверия и получать постоянных клиентов. Желаем, чтобы ваша рассылка всегда была полезной и в любимчиках у почтовиков!

Автор

Шудрик Валерия, контент-маркетолог в eSputnik

Темы специализации: крауд-маркетинг, мессенджер-маркетинг.

Рассказываю как с помощью digital-инструментов находить, удерживать клиентов и продвигать свой продукт.