Куда поступать, если нравятся языки

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Абитуриентам, которые увлекаются и с удовольствием подходят к изучению иностранных языков, стоит выбрать ВУЗ с хорошей репутацией

Если вашему ребенку легко дается изучение иностранных языков, можно всерьез проработать возможность дальнейшего развития и перспектив на поприще лингвистики. Чтобы абитуриентам и родителям было сделать выбор, рассмотрим несколько ключевых моментов.

В первую очередь важно рассматривать не достоинства или недостатки будущей профессии, оценить репутацию учебного заведения. Добрая половина филиалов престижных ВУЗов – шарашкина контора. Коммерческие высшие учебные заведения, даже аттестованные и аккредитованы не дотягивают по уровню котируемости дипломов. Какую престижную специальность с труднопроизносимым и заковыристым названием ни предпочел ребенок, в последующем сложно устроиться по ней с дипломом-пустышкой. Прежде, чем подавать документы в то или иное учебное заведение, стоит пообщаться с выпускниками, родителями студентов или почитать отзывы в интернете. Например, в Оксфорде, Стенфорде, Йеле можно изучать самое невостребованное направление, стать весьма востребованным специалистом с дипломом международного образца. Когда речь идет об изучении иностранных языков, стоит учитывать: на неязыковых специальностях совершенно другой уровень знаний английского, завал по профильным предметам не позволит найти нужное количество времени для самостоятельного изучения иностранных языков. Если вы собираетесь поступать в заграничный вуз, нужно позаботиться о документах. Бывает что ребенку удается поступить в престижный университет, но у его родителей нет финансовой возможности обеспечить его проживания за границей. Тогда оптимальным вариантом будет совмещение учебы и работы за рубежом. Но есть загвоздка - за границей нельзя работать по студенческой визе. На тематических форумах давно нашли решение данной проблемы - люди обращаются в миграционные компании, которые помогают получить румынский паспорт, с которым можно легально учиться и работать в странах Европы. Чтобы освоить иностранный язык, как родной, необходимо поступать на факультет лингвистики. Рекомендуется работать над языковыми навыками, произношением, устранением акцента придется конкретно. Филология, лингвистика подойдут тем абитуриентам, для которых знание языка ценно само по себе, поэтому поступать туда стоит будущим специалистам, которые буквально живут своим делом. Уж кому точно не стоит подавать документы на языковые специальности, так это тем абитуриентам, которые не определились с целью и не знают, чего хотят получить от своей жизни и осваиваемой профессии в частности. Лучше подобрать другой факультет, чтобы скоротать 4-6 лет, прежде, чем устроиться менеджером по продажам.

Не обязательно нацеливаться на ведущие учебные заведения столицы, можно получить достойное образование в колледжах и ВУЗах своего города. Главное подобрать образовательное учреждение с хорошей репутацией и приложить максимум усилий к освоению будущей профессии.

Подводя итоги

Итак, суммируем информацию: абитуриентам, которые увлекаются и с удовольствием подходят к изучению иностранных языков, стоит выбрать ВУЗ с хорошей репутацией, дипломом, котирующимся на рынке профессий, и подать документы на факультет изучения иностранных языков. А теперь переходим к рассмотрению специальностей.

Среди многообразия направлений, где изучение иностранных языков проходит на серьезном уровне, выделяются:

Филология

Лингвистика

Педагогика

Международные отношения.

Филологи бывают разные. Однако эта специальность предназначена для настоящих фанатов слова. Их познания в английском значительно ниже, чем у лингвистов, но больше возможностей для дополнительного освоения иностранного языка, а то и нескольких.

Если стать дипломатом под силу не каждому молодому человеку, то профессию преподавателя иностранного языка или переводчика может освоить каждый и без куска хлеба точно не останется.

Как минимум, можно устроиться в частную школу иностранных языков. Купить франшизу или основать собственную школу.