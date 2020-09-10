Металлопрокат - виды, особенности, где купить с доставкой

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Преимущества предложений компании sortmet.ru

Компания sortmet.ru предлагает все виды металлопроката. Имеются горячекатаные и холоднокатанные изделия. Кроме того, заказчики могут приобрести оцинкованную продукцию. Весь представленный металлопрокат изготовлен лучшими отечественными производителями. Металлообработка выполнены в соответствии с нормами ГОСТ. Это позволяет гарантировать эталонное качество товаров, а также их долговечность.

Виды продукции

Как выше указано, компания Сортмет предлагает все виды металлического проката. Так, доступно свыше 2000 наименований продукции. К примеру, имеются трубы круглого сечения, а также профильные модели. Такие трубы используются для монтажа инженерных сетей, выступают в качестве опорных элементов при возведении ограждений, детских площадок, стеллажей и иных металлоконструкций.

Можно заказать профнастил различной толщины и с разным количеством волн. Данная продукция широко применяется для ограждений, в качестве кровельного материала, а также для возведения временных строений.

Покупатели могут заказать арматуру, швеллер, двутавр. Подобные товары необходимы для строительства металлоконструкций, изготовления несущих элементов в ангарах, мастерских и иных объектах. Кроме того, широко представлена оцинкованная проволока и сетка. Благодаря оцинковке изделия отлично переносят контакт с влажной средой без образования ржавчины.

Дополнительные услуги

Компания предлагает ряд дополнительных услуг. За счет наличия современного оборудования, осуществляется металлообработка нескольких видов:

Выполняется резка металла. При этом используется технология газовой и абразивной резки;

Предлагаются услуги по размотке бухт, а также резка металлической арматуры любого диаметра;

Возможна рубка металла.

Все представленные работы выполняются на точном новом оборудовании. Соответственно, гарантированно достигаются нужные параметры обработки и высокая скорость.

Преимущества предложений компании

При поступлении заказа, производится расчет его стоимости. Если необходимо, специалисты компании всегда посоветуют те или иные товары или услуги. При этом стоимость является фиксированной и не меняется после расчета.

Компания предлагает доставку продукции собственным транспортом по Москве, Подмосковью и другим регионам России. Сроки доставки гарантированно соблюдаются очень точно. Поэтому, заказчики получают нужную им продукцию без опозданий.

Кроме того, доставка осуществляется собственным транспортом, что позволяет снижать накладные расходы и предлагать клиентам низкие цены.