Вайбер рассылки: что такое и зачем нужны

23:07

Вайбер (Viber) - самый популярный мессенджер в мире

С каждым часом в нем появляются новые возможности для эффективного общения, как личного так и для развития собственного бизнеса. Главное на сегодняшнее время идти в ногу с прогрессом.

Среди всех возможностей предоставленных у Вайбер (от элементарных: создание чата, паблик-аккаунта, стикеров и до программирования чат-ботов) есть и та, ради которой мы здесь сегодня собрались, а именно Вайбер рассылка. И так, что это такое и с чем его едят?

Вайбер рассылки отличаются от привычных SMS или email. Их особенность: во-первых это дизайн(баннеры, кнопки, UTM-метки, эмоджи, а не просто банальный текст), персонализация(возможность обращаться к адресату по имени), емкость сообщений(можно не сдерживать себя и в полном объёме раскрыть тему). Во-вторых, оплата значительно дешевле и производится только за доставленные сообщения. В-третьих, возможность отследить статистику после отправки, что позволяет анализировать активность базы клиентов.

Есть два вида рассылок: бесплатная и платная. Для наглядности различий возможностей каждой из рассылок, попытаемся их описать. И так, бесплатная:

• Отправка сообщений 50-ти контактам

• Сообщение до 1000 символов

• Картинка – только отдельным сообщением

• Количество сообщений: 50

• Инструмент – Viber/

А вот функционал платной вайбер рассылки:

• Текст 1000 символов

• Картинка в одном сообщении с текстом и другими возможностями

• UTM – метки

• Отчеты

• Количество сообщений: неограниченно

• Инструмент – сервис рассылок.

От общего перейдем к конкретике: ЧТО надо сделать перед рассылкой?

Правильно, найти тех, кому рассылать, то есть нужно собрать базу телефонных номеров пользователей. Здесь надо быть осторожным и следовать закону о персональных данных, иначе есть вероятность потерять лояльность клиентов, заработав репутацию спам ера. Способов есть очень много, самый очевидный – реклама, распространение своего контента в блогах, комментариях и т.п. Есть возможность сделать это не посредственно в Viber. Например, создать брендированный пакет стикеров, при скачивании которых, совершается подписка на рассылку. Но, отрисовка стикеров не дешевое развлечение и занимает много времени. Следующий шаг — определится с тарифом, есть ежемесячный платеж, сумма которого зависит от региона отправления. За определенную оплату — лимитированное количество сообщений. Все, что превышают ограничения – оплачиваются по отдельной цене. После этого регистрируем имя отправителя. Здесь есть еще условие: иметь на счету сумму не меньше стоимости Viber ID в месяц(тариф для каждой страны разный, от 190 евро в месяц, если превышен лимит сообщений, последующие сообщения тарифицируются отдельно, от 0,01 евро). Далее ознакомится с правилами Вайбер рассылок. Что касается контента основными запретами есть информация эротического, политического характера, а также содержащая угрозы, оскорбления, дискриминационную пропаганду и много другого. Обязательно первое письмо должно быть не рекламным, а приветственным.

Теперь остается только написать первое сообщение и наслаждаться всеми преимуществами Вайбер рассылки. Без сомнений, что отклика и первых результатов не придется ждать долго. Легшего способа приумножить продажи и расширить клиентуру просто не найти.