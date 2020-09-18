Экономия для бизнеса: можно купить сервер бу

11:31

Выбор бу компьютерной техники, как и любой другой бу, не считается верным подходом к задаче по ее покупке

Однако при выборе сервера, вариант, бывший в употреблении, может быть более правильным. В виду этоuj рассмотрим плюсы и минусы такого выбора сервера.

На каждую технику есть гарантийный срок ее работы и эксплуатационный. Последний, говорит о том, сколько такая техника обычно работает. Но стоит принимать во внимание, что обслуживание такой техники как сервер. требует специальных знаний и умений. Даже если новый сервер прошел гарантийный срок, не факт что время его использования обрадует. Неправильное обслуживание и настройка может привести к быстрому выходу из строя. Сервер бу, уже прошел эти сроки и показал, что заводской брак отсутствует, обслуживание и настройка проводились верно, значит и сбоев в его работе не будет.

Модель бу может не соответствовать техническим требованиям времени, но обновление как самого "железа", так и программного обеспечения — никто не отменял.

Многих пугает факт того, что возможно сервер бу уже был в ремонте и проходил предпродажную подготовку. Данные факторы говорят лишь о том, что сервер готов к работе и его поломка или сбой невозможны, в отличие от большинства моделей только что вышедших с конвейера.

Покупая Серверы бу HP Proliant DL360/DL380 Gen8/Gen9 или HP Proliant BL460/660 Gen8/Gen9, в компании занимающейся 17 лет продажей серверов бу на рынке, вы экономите колоссальные средства, так как стоимость их значительно ниже, чем у новых, а предпродажная подготовка обеспечит бесперебойную работу надолго.

Предприятие, занимающаяся продажей серверов бу, Blade-систем HP Blade c7000 или СХД HP 3PAR предоставляют не только трехлетнюю гарантию на работу товара, но и тестовый период, позволяющий оценить работу устройства и оценить свое вложение в соответствии с техническими возможностями и уровнем работы устройства.

При предпродажной подготовке производят чистку всех плат, тестируется на пиках загрузки все узлы сервера и самое главное — обновляется BIOS сервера. Это позволяет ему работать эффективнее, быстрее "понимать" как работать, благодаря обновлению драйверов, и возможность работать с более новыми, оригинальными комплектующими, в отличие от заявленных производителем при изготовлении.

Внешний вид сервера не так важен, ведь он обычно устанавливается в специальных помещениях, с усиленным охлаждением требуемых для него. А некоторые недостатки, во внешнем виде, могут существенно снизить его стоимость при этом гарантировать покупателю его работоспособность.

