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Бурение скважин на воду выполняется при помощи специализированных буровых установок

Конструкция обычно монтируется на грузовую машину и может буквально «просверливать» породу до уровня, где располагается пригодная для питья вода. Заказать бурение скважины глубиной до 250 метров можно здесь.

Как добыть воду на участке

Источник чистой воды необходим на любом дачном, приусадебном участке. Способов добыть ее существует три:

•выкопать колодец. Средняя его глубина – пять-семь метров, то есть вода добывается с поверхностного слоя. В период паводка, уровень поднимается, и вода становится мутной. В сильную засуху колодцы иногда пересыхают;

•фильтровая скважина. Ее глубина – около 30 метров, а водоносный горизонт состоит из песка. Такая скважина не отличается стабильностью и обычно служит не более шести-семи лет. Здесь высока вероятность заиливания, а объем откачиваемой воды сравнительно небольшой;

•артезианская скважина. Это не самый дешевый, но максимально практичный и долговечный вариант. Ее глубина – от 30 до 300 метров, срок бесперебойной эксплуатации превышает 40-50 лет. Такая скважина не забивается, а скорость подачи воды из нее – от 5 до 50 кубометров в час. Этого достаточно, чтобы обеспечить водными ресурсами нужды нескольких семей.

При заказе услуги бурения скважины в «ПромБурКом», клиент получает готовый к использованию источник чистой воды, оформленный и обустроенный «под ключ».

Как создают скважины под воду

Бурение скважин бывает ручным и механизированным. Первый вариант используется редко, он подходит лишь для создания скважины глубиной до 10 метров в мягком грунте. При механизированном бурении различают несколько способов:

•бурение с помощью алмазной коронки – подходит для работ со скальными, очень твердыми породами;

•с роторным механизмом – используется бур, по форме напоминающий долото, закрепляемое на вращающемся буровом устройстве и приводимым в движение роторным механизмом;

•бурение шнеком – применяют резец с лопастями-винтами. Эта установка компактная, мобильная.

Когда скважина пробурена, в нее устанавливается труба и насос, монтируется трос, гидробак и кабель, после – устанавливается и настраивается реле давления.

Заказать обустройство скважины в «ПромБурКом» - значит обеспечить свой дом и участок водой на долгие годы, по выгодной цене. У фирмы есть собственная бурильная техника и полный штат квалифицированных специалистов. Компания дает гарантию на все виды выполняемых работ, соблюдает все нормы, требования, значимые при бурении скважин под воду.

