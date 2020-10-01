Зачем знать, кто вам звонит?

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Все мы сталкивались с ситуацией, когда видели незнакомый номер на экране телефона

Кто-то принимает решение не брать трубку с незнакомых номеров, но тем самым рискует пропустить очень важный звонок.

Возможно, у кого-то из близких или друзей разрядился телефон, и он воспользовался номером приятеля, или Вам звонят коллеги со стационарного телефона, которого нет в Вашей телефонной книге, а может Вас хотят пригласить на работу мечты, резюме на которую Вы отправляли некоторое время назад.

В любом из этих случаев пропуск звонка крайне не желателен. На сайте zvonkoff.net Вы сможете всегда проверить телефон звонящего абонента и после этого принять решение о уместности звонка и его важности или ненужности для Вас.

Список причин, по которым не нужно отвечать на все незнакомые номера, тоже достаточно обширен:

1. Спам-звонки, на которые, если Вы один раз ответите, то сразу же появитесь в контактном листе рекламных служб.

В этом случае Вы рискуете быть постоянно атакованными ненужными звонками и рекламными предложениями.

2. Вы можете стать жертвой мошенников, которые попытаются любыми способами выманить у Вас деньги.

Телефонные аферисты могут представиться работниками банков, сообщить о ложной блокировке Ваших счетов и под этим предлогом попытаться узнать Ваши защитные коды от банковских карт.

3.Телефонные компании будут стараться уговорить Вас на дополнительные пакеты услуг мобильной связи.

И даже, если Вы не пойдёте на их уловки, то в конце разговора можете быть неприятно удивлены непредвиденным расходам, списанным с Вашего баланса.

Впоследствии выяснится, что без Вашего ведома Вы были подключены к развлекательному порталу или был автоматически поменян тарифный план на менее выгодный для Вас.

4. Внезапный звонок из прошлого. Вам звонит с нового номера человек, который давно уже у Вас в «чёрной книге», а у Вас нет желания начинать общение с ним.

Неожиданные звонки могут не только стать напрасной тратой времени, но и доставить массу неприятностей.

Как же не пропустить важные разговоры и при этом не стать жертвой виртуальных мошенников и нежелательных звонков ?

Для этого нужно иметь возможность проверить номер входящего звонка и установить личность абонента.

Проверка номера поможет Вам избежать потерю времени и непредвиденных расходов.