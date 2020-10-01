Сварочные электроды и сильные игроки рынка

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Сварочный электрод – металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к изготавливаемому изделию

Их принято разделять на плавящиеся и неплавящиеся. Первые изготавливают из тугоплавких материалов. Вторые – из сварочной проволоки. Сварочные электроды пользуются высокой популярностью. Компании, которые занимаются машиностроением, восстановлением железа и плавки в электропечах и многим другим сотрудничают с организациями, которые занимаются поставкой данной продукции.

Одной из такой компании является Оскольский электрометаллургический комбинат – единственное в Российской Федерации металлургическое производство полного цикла, на котором реализованы все детали технологии прямого восстановления железа и плавки в электропечах, что позволяет получать черный металл фактически полностью свободным от каких-либо остаточных элементов и разных вредных примесей. На комбинате применяются самые передовые и современные производственные технологии, в том числе сварочные технологии, сварочные материалы, в том числе и сварочные электроды. Московская компании, которая помогает достигать высот в данном направлении – СпецЭлектрод. Все электроды, продаваемые ею считаются высококачественными для ручной дуговой сварки, наплавки, резки и многого другого.

СпецЭлектрод повлиял также на развитие известного Горно-обогатительного комбината Аметистовое, который уже в 2018 году производил десятую тонну золота. Производство электродов влияет и помогает организациям, которые занимаются разной деятельностью по всем Российской Федерации. Для работы на данном комбинате используются сварочные электроды производства московской компании Спецэлектрод.

Компания СпецЭлектрод сотрудничает с разными организациями, которые нуждаются в производимой компанией продукции: электроды для специализированных или разнородных сталей, электроды для чугуна, электроды для резки, строжки, электроды для наплавки. СпецЭлектрод осуществляет свою деятельность на рынке уже более 75 лет. Научный коллектив компании постоянно совершенствует сварочно-технологические свойства уже существующих электродов, а также занимается созданием новых марок сварочных электродов. СпецЭлектрод имеет хорошую клиентскую базу, качественную продукцию, занимает лидирующую позицию в Российской Федерации и немало известна по миру.