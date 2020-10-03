В современном мире все процессы значительно упрощены благодаря большому количеству техники под любой запрос

19:42

Правильно подобранная техника позволяет оптимизировать производственные процессы и снизить затраты на сотрудников, не понижая эффективности

Для отладки процессов обычно требуется несколько видов подъёмно - транспортного оборудования.

Рассмотрим самые популярные виды оборудования:

1. Тележка ручная гидравлическая.

В технической среде можно встретить ещё одно ее название - рокла.

При помощи телеги можно без усилий перемещать и поднимать на высоту до 210 мм паллеты.

Благодаря низкой стоимости и отсутствию эксплуатационных расходов пользуется большим спросом.

2. Электротележка

Электротележку (транспортивщик паллет) способна перемещать большой объём грузов. Она заряжается от электрического двигателя и имеет в составе аккумуляторную батарею.

Работает она гораздо быстрее и эффективнее по сравнению с ручной тележкой.

3. Гидравлический штабеллер.

С помощью штабеллера нельзя перемещать грузы, зато можно поднять на высоту 3 метра при весе до 1500 кг.

Больше всего штабеллеры пользуются спросом в супермаркетах и небольших складах.

Надёжная конструкция гарантирует долгий срок службы оборудования.

4. Электрический штабеллер.

Он схож по функционалу с электротележкой, но по сравнению с ней оборудован мачтой.

Это позволяет ему поднимать груз на высоту до 6 метров.

В состав электроштабеллера входит электродвигатель и тяговая батарея.

Больше всего его используют на складах с высокими стеллажами.

5. Ричтрак.

В случае , если стеллажи больше 6 метров, на помощь приходит ричтрак.

Выдвижные виды , которыми он оборудован, помимо поднятия ещё и размещают груз в стеллажном пространстве.

Большая производительность делает его незаменимой единицей на складах классов A и А+.

6. Узкопроходный штабеллер.

Данный вид оборудования обладает уникальной способностью двигаться в узком межстеллажном пространства, а высота подъёма достигает до 12 м.

Благодаря данной модели можно значительно сэкономить складское пространство.

7. Вилочный погрузчик.

Киповые захваты, которыми оснащены виловые погрузчики, позволяют перемещать и поднимать крупною бытовую технику.

А рулонные захваты делают погрузчик незаменимой единицей производств бумаги и полиграфии.

В интернет - магазине http://skyg.ru большой выбор складской техники под любой запрос.

Техника выполнена по европейским стандартам.