В современном мире все процессы значительно упрощены благодаря большому количеству техники под любой запрос
Для отладки процессов обычно требуется несколько видов подъёмно - транспортного оборудования.
Рассмотрим самые популярные виды оборудования:
1. Тележка ручная гидравлическая.
В технической среде можно встретить ещё одно ее название - рокла.
При помощи телеги можно без усилий перемещать и поднимать на высоту до 210 мм паллеты.
Благодаря низкой стоимости и отсутствию эксплуатационных расходов пользуется большим спросом.
2. Электротележка
Электротележку (транспортивщик паллет) способна перемещать большой объём грузов. Она заряжается от электрического двигателя и имеет в составе аккумуляторную батарею.
Работает она гораздо быстрее и эффективнее по сравнению с ручной тележкой.
3. Гидравлический штабеллер.
С помощью штабеллера нельзя перемещать грузы, зато можно поднять на высоту 3 метра при весе до 1500 кг.
Больше всего штабеллеры пользуются спросом в супермаркетах и небольших складах.
Надёжная конструкция гарантирует долгий срок службы оборудования.
4. Электрический штабеллер.
Он схож по функционалу с электротележкой, но по сравнению с ней оборудован мачтой.
Это позволяет ему поднимать груз на высоту до 6 метров.
В состав электроштабеллера входит электродвигатель и тяговая батарея.
Больше всего его используют на складах с высокими стеллажами.
5. Ричтрак.
В случае , если стеллажи больше 6 метров, на помощь приходит ричтрак.
Выдвижные виды , которыми он оборудован, помимо поднятия ещё и размещают груз в стеллажном пространстве.
Большая производительность делает его незаменимой единицей на складах классов A и А+.
6. Узкопроходный штабеллер.
Данный вид оборудования обладает уникальной способностью двигаться в узком межстеллажном пространства, а высота подъёма достигает до 12 м.
Благодаря данной модели можно значительно сэкономить складское пространство.
7. Вилочный погрузчик.
Киповые захваты, которыми оснащены виловые погрузчики, позволяют перемещать и поднимать крупною бытовую технику.
А рулонные захваты делают погрузчик незаменимой единицей производств бумаги и полиграфии.
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Техника выполнена по европейским стандартам.