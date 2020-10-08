В США рассказали о преимуществах российской боевой платформы «Бумеранг»

17:40

БМП на платформе «Бумеранг» на выставке «Армия 2020». Фото Kirill Borisenko с сайта wikimedia.org

Издание National Interest опубликовало статью, авторы которой рассказали, какие преимущства имеет российская боевая платформа «Бумеранг» по сравнению с предшественниками и существующими сейчас аналогами.

По словам авторов статьи, боевая платформа переняла некоторые технологии от советских БТР, но при этом имеет и заметные отличия. В частности, моторный отсек был перенесен вперед, что позволило улучшить защиту находящихся внутри машины людей, а десанту позволить без особых помех выходить через широкий люк в задней части.

Также «Бумеранг» имеет кормовые водомёты, что позволяет машине передвигаться по воде. Авторы статьи посчитали, что российский БТР чем-то схож с новой амфибией Корпуса морской пехоты США.

Кроме того отмечается, что «Бумеранг» способен проводить разведку, обеспечивать огневую поддержку пехоты и защищать ее от воздушных атак.