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В США рассказали о преимуществах российской боевой платформы «Бумеранг»

17:40 8.10.2020
БМП на платформе «Бумеранг» на выставке «Армия 2020». Фото Kirill Borisenko с сайта wikimedia.org

Издание National Interest опубликовало статью, авторы которой рассказали, какие преимущства имеет российская боевая платформа «Бумеранг» по сравнению с предшественниками и существующими сейчас аналогами.

По словам авторов статьи, боевая платформа переняла некоторые технологии от советских БТР, но при этом имеет и заметные отличия. В частности, моторный отсек был перенесен вперед, что позволило улучшить защиту находящихся внутри машины людей, а десанту позволить без особых помех выходить через широкий люк в задней части.

Также «Бумеранг» имеет кормовые водомёты, что позволяет машине передвигаться по воде. Авторы статьи посчитали, что российский БТР чем-то схож с новой амфибией Корпуса морской пехоты США.

Кроме того отмечается, что «Бумеранг» способен проводить разведку, обеспечивать огневую поддержку пехоты и защищать ее от воздушных атак.

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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08.10.2020, 23:44
Гость: massachusets

Точно не помогут если доползёте по дну Атлантики.
08.10.2020, 18:12
Гость: Копец

пиндосам. Никакие гадости для России им не помогут.
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