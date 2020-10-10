Лучшие беспроводные наушники 2020 года

21:09

Сегодня беспроводные наушники представлены на рынке в широком разнообразии

Эта статья поможет вам выбрать подходящую модель среди лучших наушников по мнению экспертов и пользователей.

Apple AirPods 2 и Apple AirPods Pro

Одним из популярнейших аудиоустройств Apple наряду с iPod стали беспроводные наушники в формате TWS.

Лёгкие и удобные вкладыши Apple AirPods 2 подойдут для регулярного использования дома и в офисе, а «затычки» Apple AirPods Pro благодаря активному шумоподавлению отлично покажут себя в торговых центрах и транспорте.

Чтобы купить беспроводные наушники, не обязательно ездить в магазины, можно совершить покупку онлайн с доставкой.

Samsung Galaxy Buds+

Наушники-затычки от Sumsung поражают качественным звучанием и автономностью. Они способны держать один заряд до 11 часов. Шумоподавление обеспечивается за счет амбушюр, которые отсекают значительную часть внешних шумов. Вы можете выбрать одну из четырёх расцветок – белую, синюю, красную и чёрную.

Sony WH1000XM3

Полноразмерные закрытые наушники Sony WH1000XM3 – одни из самых дорогих в нашем списке. Устройство вобрало в себя все лучшие характеристики: активное шумоподавление, качественное звучание по стандарту LDAC и работа без подзарядки до 38 часов. Переключение треков и регулировка громкости осуществляется с помощью тач-панели на правом модуле. Настройками гаджета можно управлять с помощью приложения на смартфоне.

Sony WF-1000XM3

Топовая модель «затычек» от Sony с отличным шумоподавлением. О качестве устройства говорит само название: лучшие модели японская компания наделяет цифрами 1000. Гаджет способен до 6 часов работать без подзарядки. И если удобство и дизайн слегка уступают конкурентам, то звук, настройка эквалайзера и приложение делают эту модель настоящей жемчужиной – вернее, двумя. Ознакомиться с характеристиками можно здесь.

Plantronics TWS BackBeat Pro 5100 Black

Благодаря компании Plantronics, ее головным телефонам и гарнитурам, которые использовались на борту «Аполлона-11», в NASA узнали об успешной высадке человека на Луну. Продукция бренда активно используется и сегодня. В список лучших мы поместили ещё одну беспроводную модель – «затычки» Plantronics TWS BackBeat Pro 5100. Гаджет оснащён «шумодавом» и четырьмя встроенными микрофонами.

HUAWEI FreeBuds 3

Вкладыши от HUAWEI отличаются удобством, качественным звучанием и высокой автономностью – держат заряд до 4 часов. Также гаджет отлично справляется с «отрезанием» шумов. Идёт в комплекте со стильным кейсом круглой формы.

Sennheiser Momentum M2 Black

В этот список просто не мог не попасть Sennheiser, продукция которого давно любима аудиофилами. Бренд производит аудиоустройства как бюджетные (но от этого не менее популярные), так и дорогие. Мы же расскажем о доступных на российском рынке наушниках на обруче, которые никогда не потеряются. Sennheiser Momentum M2 работают на одном заряде до 10 часов, удобны в управлении и имеют качественное звучание. С ними прослушивание музыки без проводов станет ещё комфортнее!

Jabra TWS Elite 65T

О бренде Jabra вы наверняка слышали, когда речь заходила о гарнитурах Hands Free, которые, кстати, выпускают до сих пор. Однако сегодня компания производит и полноценное стерео – наушники TWS Elite 65T с неплохим звучанием. Важно, что отсутствие активного шумоподавления не мешает отсекать внешние шумы. На одном заряде устройство работает до 6 часов.

JBL Reflect Flow и JBL Tune 700BT

Гаджеты этого бренда могут похвастать приятной стоимостью при вполне достойном качестве. Беспроводные Reflect Flow оснащены функцией прозрачного звука и отлично подойдут для пробежек и занятий спортом. На одном заряде работают до 10 часов.

Полноразмерные Tune 700BT также имеют хорошее качество звука. Их автономность выше – до 27 часов непрерывного звучания без подзарядки.

HONOR Sport Pro AM66

Необычные и удобные наушники в форме обруча отлично подойдут для занятий спортом – об этом говорит и название. Важно отметить инженерную особенность, которая позволяет заряжать устройство от смартфона: отсоединив один наушник, можно увидеть разъём USB Type-C для подзарядки аккумулятора. Кстати, на одном заряде устройство работает до 18 часов.